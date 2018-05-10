Bombeiros que apagaram incêndio em casa prestam depoimento

Militares do Corpo de Bombeiros prestaram depoimento nesta quinta Crédito: Brunela Alves | Gazeta Online

Dois militares do Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência de incêndio na casa onde as crianças Joaquim Alves e Kauã Salles morreram carbonizados no dia 21 de abril prestaram depoimento da 16ª Delegacia Regional de Linhares, na manhã desta quinta-feira (10).

Os militares chegaram na delegacia por volta de 9 horas da manhã e permaneceram no local por duas horas. Eles faziam parte da equipe de 10 militares que trabalhou para apagar o incêndio na residência.