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Tragédia em Linhares

Bombeiros que apagaram incêndio em casa prestam depoimento

Quando os bombeiros chegaram ao local, a porta do quarto das crianças já havia sido consumida pelo fogo

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 15:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 15:31
Militares do Corpo de Bombeiros prestaram depoimento nesta quinta Crédito: Brunela Alves | Gazeta Online
Dois militares do Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência de incêndio na casa onde as crianças Joaquim Alves e Kauã Salles morreram carbonizados no dia 21 de abril prestaram depoimento da 16ª Delegacia Regional de Linhares, na manhã desta quinta-feira (10).
Os militares chegaram na delegacia por volta de 9 horas da manhã e permaneceram no local por duas horas. Eles faziam parte da equipe de 10 militares que trabalhou para apagar o incêndio na residência.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
O combate às chamas na casa durou cerca de cinco minutos. Quando os Bombeiros chegaram ao local, a porta do quarto das crianças já havia sido consumida pelo fogo.

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