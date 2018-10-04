Bombeiros fazem buscas por jovens desaparecidos no Rio Doce

Bombeiros realizam buscas de barco por jovens desaparecidos no Rio Doce Crédito: Loreta Fagionato

As buscas começaram pouco depois do desaparecimento dos jovens, mas a correnteza forte atrapalhou os trabalhos, segundo os bombeiros. Na manhã desta quinta-feira, um barco da corporação desceu o Rio Doce com dois bombeiros para procurar possíveis locais de remanso (trecho do rio onde não há corrente considerável). Familiares de Maycon e Yuri estiveram às margens do rio para acompanhar os trabalhos do Corpo de Bombeiros, mas não quiseram conversar com a imprensa.

Segundo o cabo Viganor, a região do Rio Doce onde os jovens sumiram é rasa, porém a correnteza fica mais forte porque as águas fluem com mais rapidez. O rio raso passa uma falsa sensação de segurança. O rio tem muitos desníveis, buracos, várias regiões onde as pessoas não conhecem o fundo. Com o rio mais baixo, a tendência é passar uma água maior por uma região que a gente chama de canal, então o corpo desloca mais rápido e as pessoas não conseguem vencer essa correnteza, explicou.

Para evitar afogamentos em rios, o cabo do Corpo de Bombeiros alerta que é preciso tomar diversos cuidados. Nessa época do ano, quando está mais calor, há uma frequência maior de afogamentos. A recomendação é as pessoas se precaverem. A água é um ambiente hostil, perigoso e as pessoas precisam ter cuidados maiores, como não entrar na água desacompanhado se não souber nadar e utilizar os equipamentos de segurança, como boias e coletes, orientou Viganor.

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