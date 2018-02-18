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Litoral Norte

Bebê fica sob mira de arma durante assalto a casa de praia em Guriri

A família, de Minas Gerais, havia alugado a casa para passar férias. Os bandidos encapuzados ainda agrediram dois homens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2018 às 19:30

Publicado em 18 de Fevereiro de 2018 às 19:30

A família mineira foi feita refém dentro da casa que alugaram em Guriri Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma família mineira foi feita refém por bandidos armados em uma casa de praia alugada no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Dois homens foram agredidos e os bandidos colocaram um bebê de um ano sob a mira da arma. 
Três criminosos armados e encapuzados invadiram a residência na madrugada de sábado (17) e renderam todos os turistas. De acordo com à polícia, sete pessoas estavam na casa, sendo duas crianças.
A proprietária da casa, que não quis se identificar, disse que a família viveu momentos de terror. "Colocaram arma na cabeça deles. E como se não bastasse, pegaram uma criança de apenas um ano e a colocaram sob a mira da arma, para fazer a criança ficar calada", contou. 
Segundo a mulher, os turistas tinham acabado de chegar no balneário. "Eles nem tinham tirado as coisas do carro e os bandidos levaram tudo, inclusive documentos", lamentou. Durante a ação, os criminosos reviraram a casa e ainda agrediram dois homens, com uma cadeira e coronhadas de revólver.
Antes de fugirem levando uma caminhonete e um carro de passeio da família, os bandidos trancaram todos no banheiro e jogaram a chave por cima do muro da casa. 
A suspeita é de que os criminosos pularam o portão da residência para entrar. A família voltou para Minas Gerais em estado de choque.
A Polícia Militar esteve no local e conseguiu localizar o carro de passeio que estava batido em um poste na estrada que vai para Barra Nova. O outro veículo, uma caminhonete preta, não foi localizado. A Polícia Civil informou que ninguém foi preso e que o caso está sendo investigado.
Com informações de Serli Santos da TV Gazeta Norte
 

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