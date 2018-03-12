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Bandidos trocam tiros com a polícia após roubo de carro em Linhares

A vítima foi surpreendida pelos criminosos após entrar na garagem de casa

Publicado em 12 de Março de 2018 às 18:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 18:12
Fachada da 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde a ocorrência foi registrada Crédito: Samira Ferreira
Dois bandidos armados invadiram uma casa, roubaram um carro e, na fuga, trocaram tiros com a polícia em Linhares, região Norte do Estado.
A vítima, um homem de 33 anos, informou aos militares que chegava em casa de carro com a família, no bairro Movelar na noite de domingo (11) , quando foi surpreendido por uma dupla de criminosos armados, assim que abriu o portão da garagem e estacionou o veículo.
Um dos criminosos apontou uma arma de fogo anunciando o assalto. A dupla ameaçou a família, pois queria entrar na casa, mas como a chave da residência não foi encontrada, os bandidos resolveram roubar apenas o veículo. 
PERSEGUIÇÃO E TIROS
A vítima ligou para a polícia e os militares receberam informações de que o veículo estaria passando pela BR 101, próximo a uma empresa de autopeças.
Após localizar o veículo, os militares começaram a perseguição. O veículo em que estavam os assaltantes começou a fazer manobras perigosas na pista, já na área urbana de Sooretama. Quando estavam próximos da estrada de chão que dá acesso ao Córrego Patioba, o criminoso que estava na direção perdeu o controle do carro, saiu da pista e bateu em barranco.
Os bandidos já desceram do veículo atirando contra os militares, que revidaram os disparos. Outra viatura foi chamada para dar apoio aos policiais, mas os criminosos não foram localizados.
O carro roubado foi recuperado com danos na parte frontal. O caso será investigado pela Delegacia de Linhares.
 

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