Bandidos roubam carga de chocolate avaliada em R$ 340 mil no ES

Sooretama, Norte do Estado. Um caminhão que transportava carga de chocolate avaliada em quase R$ 340 mil foi roubado em, Norte do Estado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista contratado para transportar a carga de chocolates informou que, ao fazer uma pausa para refeição em um posto na noite de terça-feira (25), na localidade de Juncado, zona rural do município, foi abordado por dois indivíduos armados.

Os criminosos anunciaram o assalto e obrigaram o funcionário a dirigir o veículo. A todo momento, segundo o funcionário, os indivíduos diziam que queriam apenas a mercadoria.

Logo em seguida, o motorista foi levado para um veículo não identificado de cor branca que seguia o caminhão.

A vítima informou que foi amarrada e deixada em uma floresta, mas conseguiu se soltar durante a madrugada desta quarta-feira (26) e pedir socorro.

A assessoria da Polícia Civil (PC) informou por meio de nota que a ocorrência estava em andamento na Delegacia Regional de Linhares. Além disso, informou que o caso ficará sob investigação da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Transporte de Passageiros e Cargas e outras informações não seriam passadas para não atrapalharem as apurações.

A reportagem não conseguiu falar com a empresa de transporte que teve o veículo roubado.