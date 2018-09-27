Bandidos roubam carga de chocolate avaliada em R$ 340 mil no ES

Um caminhão que transportava carga de chocolate avaliada em quase R$ 340 mil foi roubado em Sooretama, Norte do Estado.
De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista contratado para transportar a carga de chocolates informou que, ao fazer uma pausa para refeição em um posto na noite de terça-feira (25), na localidade de Juncado, zona rural do município, foi abordado por dois indivíduos armados.
Os criminosos anunciaram o assalto e obrigaram o funcionário a dirigir o veículo. A todo momento, segundo o funcionário, os indivíduos diziam que queriam apenas a mercadoria.
Logo em seguida, o motorista foi levado para um veículo não identificado de cor branca que seguia o caminhão.
A vítima informou que foi amarrada e deixada em uma floresta, mas conseguiu se soltar durante a madrugada desta quarta-feira (26) e pedir socorro.
A assessoria da Polícia Civil (PC) informou por meio de nota que a ocorrência estava em andamento na Delegacia Regional de Linhares. Além disso, informou que o caso ficará sob investigação da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Transporte de Passageiros e Cargas e outras informações não seriam passadas para não atrapalharem as apurações.
A reportagem não conseguiu falar com a empresa de transporte que teve o veículo roubado.
A assessoria da Nestlé informou que a carga de chocolates diversos está avaliada em R$ 339.895,81 e acionou a sua reguladora de sinistros para realizar a averiguação dos fatos e tratativas com as autoridades locais, mas por enquanto, o caminhão e a carga continuam desaparecidos.