Bandidos roubam até terço em assalto em Colatina

Colatina, região Noroeste do Estado. Dois bandidos armados com facas roubaram até um terço durante um assalto em, região Noroeste do Estado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas, um homem de 39 anos e uma mulher de 18 anos, informaram que estavam próximo à Ponte de Ferro, no bairro Marista, na noite de domingo (26), quando foram abordados.

Os criminosos levaram das vítimas dois celulares, um relógio dourado, um terço e a quantia de R$ 90,00.

Após buscas na região, os militares localizaram os indivíduos. Ao avistarem a viatura, tentaram fugir do local.

Os policiais conseguiram abordar um dos suspeitos, identificado como Francisco Maneia Neto, de 29 anos, que estava com R$ 20,00 e um relógio das vítimas.

A PM informou que o indivíduo confessou o roubo e disse que os demais objetos estavam com o outro criminoso, que conseguiu fugir.