Bandidos roubam até terço em assalto em Colatina

Dois bandidos armados com facas roubaram até um terço durante um assalto em Colatina, região Noroeste do Estado.
De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas, um homem de 39 anos e uma mulher de 18 anos, informaram que estavam próximo à Ponte de Ferro, no bairro Marista, na noite de domingo (26), quando foram abordados.
Os criminosos levaram das vítimas dois celulares, um relógio dourado, um terço e a quantia de R$ 90,00.
Após buscas na região, os militares localizaram os indivíduos. Ao avistarem a viatura, tentaram fugir do local.
Os policiais conseguiram abordar um dos suspeitos, identificado como Francisco Maneia Neto, de 29 anos, que estava com R$ 20,00 e um relógio das vítimas.
A PM informou que o indivíduo confessou o roubo e disse que os demais objetos estavam com o outro criminoso, que conseguiu fugir.
O homem foi conduzido para a Delegacia de Colatina, onde foi autuado por roubo e encaminhado para o presídio.