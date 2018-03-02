Bandidos rendem funcionária e cliente durante assalto em Linhares

Sirene Crédito: Reprodução

Dois bandidos invadiram um comércio e renderam uma funcionária e uma cliente durante um assalto no município de

, região Norte do Estado.

De acordo com a funcionária, de 30 anos, dois homens chegaram no estabelecimento localizado no bairro Boa Vista, por volta de 22h40 desta quarta-feira (28). Um deles estava armado. A dupla anunciou o assalto e exigiu o dinheiro do caixa.

Depois de roubarem os R$50 do caixa, os bandidos obrigaram uma cliente, de 25 anos, a entregar o celular e bolsa, que continha os documentos pessoais dela e do marido.

As vítimas informaram que o acusado que portava a arma vestia camisa verde musgo, bermuda azul e boné azul. Já o outro suspeito estava de camisa vermelha, bermuda azul e boné branco.