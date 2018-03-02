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Crime

Bandidos rendem funcionária e cliente durante assalto em Linhares

A dupla anunciou o assalto e exigiu o dinheiro do caixa e a bolsa de uma cliente

Publicado em 01 de Março de 2018 às 21:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 21:01
Sirene Crédito: Reprodução
Dois bandidos invadiram um comércio e renderam uma funcionária e uma cliente durante um assalto no município de
Linhares
, região Norte do Estado.
De acordo com a funcionária, de 30 anos, dois homens chegaram no estabelecimento localizado no bairro Boa Vista, por volta de 22h40 desta quarta-feira (28). Um deles estava armado. A dupla anunciou o assalto e exigiu o dinheiro do caixa.
Depois de roubarem os R$50 do caixa, os bandidos obrigaram uma cliente, de 25 anos, a entregar o celular e bolsa, que continha os documentos pessoais dela e do marido.
As vítimas informaram que o acusado que portava a arma vestia camisa verde musgo, bermuda azul e boné azul. Já o outro suspeito estava de camisa vermelha, bermuda azul e boné branco.
Após o assalto, a dupla fugiu a pé, em direção ao bairro Nova Esperança. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados.

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