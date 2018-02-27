Bandidos invadem creche e roubam de eletrônicos a comida em Linhares

Bandidos arrombaram uma creche de Linhares, na região Norte do Espírito Santo, e furtaram produtos eletrônicos, carne e até material de limpeza. Segundo informações da Polícia Militar, quem descobriu a ação criminosa foi a diretora da unidade, quando chegou ao local na manhã desta segunda-feira (26) e viu que a janela da creche estava arrombada.