Bandidos invadem creche e roubam de eletrônicos a comida em Linhares

Bandidos arrombaram uma creche de Linhares, na região Norte do Espírito Santo, e furtaram produtos eletrônicos, carne e até material de limpeza. Segundo informações da Polícia Militar, quem descobriu a ação criminosa foi a diretora da unidade, quando chegou ao local na manhã desta segunda-feira (26) e viu que a janela da creche estava arrombada.
Do Centro Municipal de Educação Infantil Mariana Pompermayer, localizada no bairro Santa Cruz, os criminosos levaram uma televisão de 32 polegadas, um aparelho de DVD, uma câmera fotográfica, um microfone, carne congelada e materiais de limpeza como sabonete, cloro e álcool.
A unidade possui câmeras de monitoramento, e as imagens poderão ser utilizadas pela polícia para descobrir os autores do crime.