Bandidos arrombam locadora e furtam carros em Colatina

Veículo abandonado tinha restrição de furto/roubo Crédito: Divulgação/PM

Bandidos arrombaram uma agência de locação de veículos e furtaram três carros na madrugada desta terça-feira (03) em

, região Noroeste do Estado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma funcionária da agência localizada no bairro Lacê disse que ao chegar para trabalhar percebeu que o portão de entrada estava arrombado e logo deu falta de três veículos, um Ônix de cor prata, um Ford Ka de cor branca e uma caminhonete Nissan Frontier de cor prata.

Além disso, documentos, chaves e os armários foram revirados. Os criminosos também levaram cinco aparelhos celulares.

VEÍCULO ABANDONADO

Cerca de uma hora depois do furto, a Polícia Militar foi informada de que havia um carro abandonado em frente a um lava-jato no mesmo bairro.

Objetos da agência foram encontrados no interior do veículo Crédito: Divulgação/PM

No local, o veículo EcoSport com placas de Cariacica estava estacionado com alguns objetos pertencentes à agência, sendo três pochetes contendo carregadores veiculares, suporte de ventosa e duas capas de celulares. O veículo estava com restrição de furto/roubo desde o dia 21 de março.