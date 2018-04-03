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Criminalidade

Bandidos arrombam locadora e furtam carros em Colatina

Celulares também foram levados pelos bandidos

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 20:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 20:26
Veículo abandonado tinha restrição de furto/roubo Crédito: Divulgação/PM
Bandidos arrombaram uma agência de locação de veículos e furtaram três carros na madrugada desta terça-feira (03) em
Colatina
, região Noroeste do Estado.
De acordo com a Polícia Militar (PM), uma funcionária da agência localizada no bairro Lacê disse que ao chegar para trabalhar percebeu que o portão de entrada estava arrombado e logo deu falta de três veículos, um Ônix de cor prata, um Ford Ka de cor branca e uma caminhonete Nissan Frontier de cor prata.
Além disso, documentos, chaves e os armários foram revirados. Os criminosos também levaram cinco aparelhos celulares.
VEÍCULO ABANDONADO
Cerca de uma hora depois do furto, a Polícia Militar foi informada de que havia um carro abandonado em frente a um lava-jato no mesmo bairro.
Objetos da agência foram encontrados no interior do veículo Crédito: Divulgação/PM
No local, o veículo EcoSport com placas de Cariacica estava estacionado com alguns objetos pertencentes à agência, sendo três pochetes contendo carregadores veiculares, suporte de ventosa e duas capas de celulares. O veículo estava com restrição de furto/roubo desde o dia 21 de março.
A Polícia Civil de Colatina informou que nenhum suspeito foi preso até o momento e investigam o caso.

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