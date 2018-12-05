Bandidos armados assaltam posto de gasolina em Rio Bananal

A Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Rio Bananal.Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para a identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo. O sigilo e o anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas.