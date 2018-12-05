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ASSALTO

Bandidos armados assaltam posto de gasolina em Rio Bananal

Os bandidos roubaram cerca de R$ 700,00 e fugiram em direção ao município de Vila Valério

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 20:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 20:08
Batalhão da Polícia Militar em Rio Bananal Crédito: Loreta Fagionato
Bandidos armados invadiram um posto de combustível e roubaram o dinheiro do caixa em Rio Bananal, no Norte do Estado.
De acordo com a Polícia Militar (PM), um frentista de 18 anos informou que na noite de terça-feira (04), dois bandidos armados chegaram de moto de capacete e com as viseiras fechadas no posto de combustíveis, localizado em São João do Tiradentes.
Os criminosos anunciaram o assalto com uma arma cromada em punho e obrigaram o funcionário ir para o caixa do estabelecimento, exigindo que fosse entregue todo o dinheiro.
Os bandidos roubaram cerca de R$ 700,00 e fugiram em direção ao município de Vila Valério. 
Os militares realizaram buscas na região e também fizeram contato com os militares de Vila Valério, mas nenhum suspeito foi localizado.
A Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Rio Bananal.Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para a identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo www.disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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