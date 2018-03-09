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Polícia

Bandido mata adolescente nos braços da mãe em Linhares

O criminoso se afastou e atirou duas vezes na altura do tórax da vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 20:04

Publicado em 09 de Março de 2018 às 20:04

Um adolescente, de 16 anos, foi morto a tiros dentro de casa, em Linhares, região Norte do Estado. Valdinei Alves levou dois tiros nos braços da mãe.
O crime aconteceu no início da tarde de quinta-feira (8), no bairro Santa Cruz. No local, a mãe da vítima, relatou à Polícia Militar que estava com seu filho dentro da residência, quando um suspeito, de 20 anos, percebeu que a porta da casa estava encostada.
O acusado entrou na casa dizendo que queria conversar com o filho dela e em seguida sacou uma arma de fogo e apontou em direção à vítima.
Desesperada, a mãe ainda abraçou o filho pedindo para o acusado não matá-lo. O criminoso, porém, se afastou um pouco e atirou duas vezes na altura do tórax da vítima.
Ferido, o menor ainda tentou correr, passando por algumas casas na rua que morava, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Após os disparos, o atirador encontrou com um comparsa que o aguardava do lado de fora e os dois fugiram em uma bicicleta.
Os militares realizaram buscas na região, mas o suspeito não foi localizado.

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