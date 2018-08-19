Bandido invade ônibus e rouba dinheiro de caixa em São Mateus

Um bandido invadiu o ônibus e levou todo o dinheiro que estava no caixa, em, região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), o trocador do coletivo informou aos militares que, na madrugada deste domingo (19), um homem vestindo uma camisa vermelha entrou no ônibus, no ponto final do bairro Guriri.

Quando o coletivo passava pela Rodovia Othovarino Duarte Santos, no bairro Pedra D'água, o suspeito, simulando estar armado, anunciou o assalto e exigiu fosse entregue todo o dinheiro que estava no caixa. Após roubar uma quantia aproximada de R$ 150,00, o criminoso desceu do ônibus e saiu correndo para dentro do bairro. Os policiais realizaram uma busca pelo local, mas o suspeito não foi localizado.