Bandido agride mulher com pedra durante assalto em Colatina

Bandido agride vítima durante assalto em Colatina Crédito: Arquivo Pessoal

Colatina, região Noroeste do Estado. A mulher acredita que o criminoso seja uma morador em situação de rua. Na quarta-feira da semana passada, dia 15, ela disse que foi com o filho, de 3 anos, receber o dinheiro do seguro desemprego no Centro da cidade. A autônoma Schayenny Rodrigues, 27 anos, viveu um verdadeiro momento de terror após um assaltante a agredir com uma pedrada, soco e chutes , depois roubá-la, em, região Noroeste do Estado. A mulher acredita que o criminoso seja uma morador em situação de rua. Na quarta-feira da semana passada, dia 15, ela disse que foi com o filho, de 3 anos, receber o dinheiro do seguro desemprego no Centro da cidade.

Após sacar a quantia de R$ 650 e fazer compras em supermercado, a autônoma estava caminhando pela Avenida Beira Rio, até o ponto de ônibus, para voltar para casa, quando foi abordada por um homem embaixo da ponte.

"Eu estava passando embaixo da ponte com meu filho naquela tarde, quando ouvi um homem dizer um 'ei'. Quando eu olhei para trás, para ver quem era, ele já jogou uma pedra na minha direção, que acertou a minha cabeça. Rapidamente, ele já veio pra cima de mim, puxando minhas sacolas do supermercado e a minha bolsa. Eu entreguei e ele pediu meu celular. Quando falei que não tinha, ele me deu um soco no rosto e começou a puxar o braço do meu filho. Eu abaixei e ele começou a chutar minhas costelas. Foi quando eu comecei a gritar por socorro e pessoas que estavam próximas foram me ajudar. Eu acredito até que ele seja morador em situação de rua, pois estava muito sujo", disse.

Nesse momento, Schayenne Rodrigues disse que o criminoso conseguiu fugir. "Quando percebeu que estava vindo algumas pessoas para me ajudar, ele correu, pulou a grade do calçadão e se escondeu no meio do mato no Rio Doce, levando minha bolsa com meu salário dentro e as sacolas do supermercado", contou.

HOSPITAL

Populares acionaram a Polícia Militar, que socorreu a autônoma até o Hospital Silvio Avidos, onde ela foi atendida. "Levei três pontos na testa, fui medicada e liberada. Foi um desespero muito grande. Nunca havia sido assaltada. Foi um susto muito grande. Fiquei com medo de ele fazer alguma coisa com meu filho, pois estava muito agressivo. Parecia que ele estava sob o efeito de alguma droga, pois não conseguia falar direito", disse.

Após o registro da ocorrência, os militares chegaram a fazer buscas na região, mas o suspeito não foi localizado.

A Polícia Civil investiga o caso.