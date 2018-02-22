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20 carros por viagem

Balsa no Rio Cricaré vai ligar Guriri a Conceição da Barra

Moradores das comunidades de Meleiras, Barreiras, Cairú e Pontal do Sul, em Conceição da Barra, também terão o transporte facilitado por meio da balsa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2018 às 14:47

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 14:47

Rio Cricaré vai ter transporte via balsa Crédito: Mario Júnior - GZ
Motoristas vão poder se deslocar de Guriri e de quatro comunidades de Conceição da Barra (Meleiras, Barreiras, Cairú e Pontal do Sul) até a sede do município pelo Rio Cricaré. A Prefeitura de Conceição da Barra vai implantar a travessia por meio de balsa. Segundo o prefeito Francisco Vervloet, o Chicão, as balsas já foram compradas e terão capacidade de transportar até 20 carros por viagem.
Nesta quarta-feira (21), o projeto foi entregue à Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), que será responsável pela construção dos dois atracadouros, um em cada lado do Rio Cricaré. A equipe técnica da secretaria fará a análise do projeto para que seja feita a licitação da obra. A previsão é de que as obras comecem no segundo semestre, com investimento de R$ 2,1 milhões.
O prefeito de Conceição da Barra informou que a balsa foi licitada e já está no município, sendo montada em um estaleiro da cidade. Com o novo transporte, segundo ele, o percurso entre Conceição da Barra e São Mateus será reduzido. "Esse facilitador faz uma diminuição de percurso em torno de 80 quilômetros, porque você teria que dar a volta pela BR 101".
Chicão disse ainda que o projeto pretende promover a integração turística do Norte do Espírito Santo. "Ele liga o município a São Mateus e, automaticamente, até a divisa do município de Linhares", explicou.
Com informações do Governo do Estado
 

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