Balsa no Rio Cricaré vai ligar Guriri a Conceição da Barra

Rio Cricaré vai ter transporte via balsa Crédito: Mario Júnior - GZ

Motoristas vão poder se deslocar de Guriri e de quatro comunidades de Conceição da Barra (Meleiras, Barreiras, Cairú e Pontal do Sul) até a sede do município pelo Rio Cricaré. A Prefeitura de Conceição da Barra vai implantar a travessia por meio de balsa. Segundo o prefeito Francisco Vervloet, o Chicão, as balsas já foram compradas e terão capacidade de transportar até 20 carros por viagem.

Nesta quarta-feira (21), o projeto foi entregue à Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), que será responsável pela construção dos dois atracadouros, um em cada lado do Rio Cricaré. A equipe técnica da secretaria fará a análise do projeto para que seja feita a licitação da obra. A previsão é de que as obras comecem no segundo semestre, com investimento de R$ 2,1 milhões.

O prefeito de Conceição da Barra informou que a balsa foi licitada e já está no município, sendo montada em um estaleiro da cidade. Com o novo transporte, segundo ele, o percurso entre Conceição da Barra e São Mateus será reduzido. "Esse facilitador faz uma diminuição de percurso em torno de 80 quilômetros, porque você teria que dar a volta pela BR 101".

Chicão disse ainda que o projeto pretende promover a integração turística do Norte do Espírito Santo. "Ele liga o município a São Mateus e, automaticamente, até a divisa do município de Linhares", explicou.

Com informações do Governo do Estado