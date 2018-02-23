Balsa de Colatina é interditada pela Marinha por irregularidades

A balsa de Itapina foi interditada pela Marinha por irregularidades Crédito: TV Gazeta

A Marinha do Brasil interditou a balsa do distrito de Itapina, região Noroeste do Estado, por conta de várias irregularidades encontradas. Dentre elas estão a falta de habilitação dos balseiros, boias, coletes, extintores e outros.

De acordo com a prefeitura de Colatina, a empresa responsável pela balsa recebeu notificação de interdição por 48 horas para que fossem atendidas as exigências.

De acordo com o proprietário da embarcação João Galon, a balsa atua no local há cerca de 20 anos e opera no trajeto de Itapina a Colatina há 18 anos. A balsa, de acordo com ele, recebeu os serviços de manutenção e reparos há cinco anos.

FALTA DE HABILITAÇÃO

De acordo com a prefeitura, no contrato de locação da balsa com a empresa, no valor de R$ 5 mil por mês, não constava a exigência da habilitação, apenas o curso e o treinamento para operar a embarcação. Por isso, os dois servidores que atuavam na balsa e realizavam este serviço há vários anos não tinham o documento.

A administração municipal informou que após a notificação será necessário a contratação de dois profissionais com habilitação de transporte de passageiros autorizada pela Marinha do Brasil. Além disso, o órgão exigiu o limite de até 15 passageiros por viagem.