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Balsa de Colatina é interditada pela Marinha por irregularidades

A empresa responsável pela balsa recebeu notificação de interdição por 48 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 20:29

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 20:29

A balsa de Itapina foi interditada pela Marinha por irregularidades Crédito: TV Gazeta
A Marinha do Brasil interditou a balsa do distrito de Itapina, região Noroeste do Estado, por conta de várias irregularidades encontradas. Dentre elas estão a falta de habilitação dos balseiros, boias, coletes, extintores e outros.
De acordo com a prefeitura de Colatina, a empresa responsável pela balsa recebeu notificação de interdição por 48 horas para que fossem atendidas as exigências. 
A embarcação era utilizada como uma das principais alternativas de moradores da região para Colatina, desde a interdição da BR 259, no dia 6 de fevereiro.
De acordo com o proprietário da embarcação João Galon, a balsa atua no local há cerca de 20 anos e opera no trajeto de Itapina a Colatina há 18 anos. A balsa, de acordo com ele, recebeu os serviços de manutenção e reparos há cinco anos. 
FALTA DE HABILITAÇÃO
De acordo com a prefeitura, no contrato de locação da balsa com a empresa, no valor de R$ 5 mil por mês, não constava a exigência da habilitação, apenas o curso e o treinamento para operar a embarcação. Por isso, os dois servidores que atuavam na balsa e realizavam este serviço há vários anos não tinham o documento.
A administração municipal informou que após a notificação será necessário a contratação de dois profissionais com habilitação de transporte de passageiros autorizada pela Marinha do Brasil. Além disso, o órgão exigiu o limite de até 15 passageiros por viagem.
Por isso, a prefeitura informou que não há previsão para que a embarcação volte a operar e até estuda outras alternativas que sejam viáveis financeiramente, pois a exigência dos profissionais aumentaria o custo com o transporte para o município.

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