Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Espécie Bryde

Baleia rara encalha e morre em balneário de Linhares

Animal foi encontrado ainda vivo em Pontal do Ipiranga na tarde de terça-feira, mas estava doente e acabou morrendo

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 14:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2018 às 14:58
Baleia de espécie rara ficou encalhada e morreu em Pontal do Ipiranga Crédito: Hernani Ramos
Uma baleia que encalhou ainda viva na praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares, região Norte do Estado, na tarde de terça-feira (21), não resistiu e acabou morrendo. Uma equipe do Projeto Baleia Jubarte, composta por cinco veterinários e dois biólogos, veio da Bahia para realizar a necrópsia no animal nesta quarta-feira (22) e entender o motivo do encalhe e da morte.
Segundo o médico veterinário do instituto, Hernani Ramos, a baleia é da espécie bryde, que é bastante rara. A que encalhou tem quase 11 metros de comprimento e pesa 10 toneladas. É um animal misterioso por ser raro. É muito difícil de aparecer e ainda mais encalhar. Realizamos a necrópsia e descobrimos que ela estava bastante doente, com pneumonia grave e enterite grave (inflamação no intestino). Por isso, a baleia ficou magra e fraca, acabou encalhando e morreu afogada pelas ondas, explicou.
- Filhote de baleia jubarte é encontrado morto em praia de Itapemirim
- Tradição de matar baleias em ilha da Dinamarca revolta ambientalistas
 
Hernani disse que a baleia se afogou por ser um animal pulmonar e que respira pelo ar. Ela ficou encalhada e, com a arrebentação das ondas, virou e não conseguiu mais respirar com as ondas batendo. Com isso, se afogou, ressaltou.
Equipe do Projeto Baleia Jubarte veio da Bahia para realizar necrópsia em baleia no Pontal do Ipiranga Crédito: Hernani Ramos
Agora, a equipe aguarda o município realizar a remoção da carcaça do animal. Tivemos que isolar a área onde o animal está porque é perigoso de contrair doenças, é um problema sério de saúde pública. Como é feriado em Linhares, por ser aniversário da cidade, a praia está lotada, muitas crianças querem tocar na baleia e algumas pessoas querem levar a carne para comer. Mas isso é muito arriscado, o animal estava enfermo e pode transmitir doenças para as pessoas, informou o veterinário.
Procurado pela reportagem do Gazeta Online, o secretário de Meio Ambiente de Linhares, Fabrício Borghi Folli, afirmou que tem conversado com o pessoal do monitoramento da praia. Segundo Borghi, uma máquina foi enviada ao local para fazer a remoção do animal. A remoção da carcaça é uma questão de saúde e sanitária, para evitar que ela transmita doenças para os frequentadores do balneário, destacou.
Baleia rara encalha e morre em balneário de Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: o que é ser um "bom" motorista nos dias de hoje?
As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados