Baleia rara encalha e morre em balneário de Linhares

Baleia de espécie rara ficou encalhada e morreu em Pontal do Ipiranga Crédito: Hernani Ramos

Uma baleia que encalhou ainda viva na praia de Pontal do Ipiranga , em Linhares , região Norte do Estado, na tarde de terça-feira (21), não resistiu e acabou morrendo. Uma equipe do Projeto Baleia Jubarte, composta por cinco veterinários e dois biólogos, veio da Bahia para realizar a necrópsia no animal nesta quarta-feira (22) e entender o motivo do encalhe e da morte.

Segundo o médico veterinário do instituto, Hernani Ramos, a baleia é da espécie bryde, que é bastante rara. A que encalhou tem quase 11 metros de comprimento e pesa 10 toneladas. É um animal misterioso por ser raro. É muito difícil de aparecer e ainda mais encalhar. Realizamos a necrópsia e descobrimos que ela estava bastante doente, com pneumonia grave e enterite grave (inflamação no intestino). Por isso, a baleia ficou magra e fraca, acabou encalhando e morreu afogada pelas ondas, explicou.





Hernani disse que a baleia se afogou por ser um animal pulmonar e que respira pelo ar. Ela ficou encalhada e, com a arrebentação das ondas, virou e não conseguiu mais respirar com as ondas batendo. Com isso, se afogou, ressaltou.

Equipe do Projeto Baleia Jubarte veio da Bahia para realizar necrópsia em baleia no Pontal do Ipiranga Crédito: Hernani Ramos

Agora, a equipe aguarda o município realizar a remoção da carcaça do animal. Tivemos que isolar a área onde o animal está porque é perigoso de contrair doenças, é um problema sério de saúde pública. Como é feriado em Linhares, por ser aniversário da cidade, a praia está lotada, muitas crianças querem tocar na baleia e algumas pessoas querem levar a carne para comer. Mas isso é muito arriscado, o animal estava enfermo e pode transmitir doenças para as pessoas, informou o veterinário.

Procurado pela reportagem do Gazeta Online, o secretário de Meio Ambiente de Linhares, Fabrício Borghi Folli, afirmou que tem conversado com o pessoal do monitoramento da praia. Segundo Borghi, uma máquina foi enviada ao local para fazer a remoção do animal. A remoção da carcaça é uma questão de saúde e sanitária, para evitar que ela transmita doenças para os frequentadores do balneário, destacou.