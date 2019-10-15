Home
>
Região Norte
>
Baleado, jovem tenta abraçar a mãe antes de morrer no Norte do ES

Baleado, jovem tenta abraçar a mãe antes de morrer no Norte do ES

Vítima tem 21 anos e estava em casa, no bairro Santo Amaro, quando dois suspeitos invadiram o local e atiraram na cabeça dela. A mãe do rapaz presenciou toda a ação dos criminosos

Loreta Fagionato

[email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 11:25

 - Atualizado há 6 anos

Delegacia Regional de Conceição da Barra Crédito: Divulgação/Polícia Civil
00:00 / 01:10
Baleado, jovem tenta abraçar a mãe antes de morrer no Norte do ES

Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na frente da mãe, em Conceição da Barra, Região Norte do Estado, na madrugada desta terça-feira (15). O crime aconteceu dentro da casa da vítima, no bairro Santo Amaro, por volta de 0h30.

Recomendado para você

O homem de 24 anos tem mais de 13 passagens pela polícia e é investigado por ocorrências no Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás

Suspeito de praticar série de furtos em Mantenópolis é preso

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para controlar o fogo; não houve feridos

Incêndio destrói caminhonete em Colatina

Segundo a Polícia Civil, o objetivo da ação é intensificar o combate à criminalidade e ao comércio de entorpecentes na cidade

Oito pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Rio Bananal

Segundo a Polícia Militar, quatro suspeitos encapuzados arrombaram a residência da família e efetuaram disparos com arma de fogo contra o rapaz. Assustado, o jovem correu para o quarto da mãe e tentou abraçá-la, mas acabou caindo no chão.

Neste momento, os acusados atiraram mais quatro vezes contra a vítima, que morreu no local. A mãe viu de perto o filho sendo assassinado. Logo após o crime, os suspeitos fugiram. A PM realizou buscas na região, mas não localizou os acusados. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Em nota, a Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, e outras informações não foram passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.

Leia mais

Homem é morto a tiros dentro de casa em Conceição da Barra, no ES

Homem é morto com pedradas na cabeça em Conceição da Barra

Padrasto é acusado de agredir bebê de 2 anos em Conceição da Barra

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais