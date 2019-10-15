Baleado, jovem tenta abraçar a mãe antes de morrer no Norte do ES

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 11:25
- Atualizado há 6 anos
Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na frente da mãe, em Conceição da Barra, Região Norte do Estado, na madrugada desta terça-feira (15). O crime aconteceu dentro da casa da vítima, no bairro Santo Amaro, por volta de 0h30.
Segundo a Polícia Militar, quatro suspeitos encapuzados arrombaram a residência da família e efetuaram disparos com arma de fogo contra o rapaz. Assustado, o jovem correu para o quarto da mãe e tentou abraçá-la, mas acabou caindo no chão.
Neste momento, os acusados atiraram mais quatro vezes contra a vítima, que morreu no local. A mãe viu de perto o filho sendo assassinado. Logo após o crime, os suspeitos fugiram. A PM realizou buscas na região, mas não localizou os acusados. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Em nota, a Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, e outras informações não foram passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.
