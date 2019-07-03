Norte do ES

Atos de vandalismo em ginásio de Linhares geram prejuízo de R$ 30 mil

Criminosos já agiram 20 vezes só neste ano; no último ataque, o portão principal foi arrancado

Publicado em 3 de julho de 2019 às 22:01 - Atualizado há 6 anos

Fachada do Ginásio Poliesportivo Leandro Airpini, em Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Não foi uma, nem duas, tampouco três; mas 20 as vezes em que o Ginásio Poliesportivo Leandro Airpini já foi alvo de atos de vandalismo – isso apenas neste ano. A consequência? Um prejuízo de R$ 30 mil aos cofres públicos. Localizado no bairro Conceição, em Linhares, no Norte do Estado, o local foi novamente depredado na madrugada desta terça-feira (2).

A última destruição foi constatada horas depois, durante a manhã, pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. De acordo com a pasta, os vândalos arrombaram e arrancaram os portões para entrar e, depois, quebraram as torneiras do bebedouro, que já haviam sido recém-trocadas pela administração municipal.

“As pessoas têm de ter consciência que é o dinheiro da população que é usado para reparar todos esses danos; e não o meu ou o do prefeito, por exemplo”, disse o secretário Ivan Salvador Filho. “Para ter ideia do tipo de coisa que enfrentamos, as marcas na parede são de pessoas que sobem para tomar banho na caixa d’água durante a madrugada”, explicou.

A situação, segundo ele, é agravada já que o espaço é utilizado tanto por pessoas de todas as idades. “De dia, nós temos projetos sociais com crianças. À noite, temos o ‘horário da comunidade’, que é para quem trabalha conseguir praticar esportes como futsal e vôlei. Agindo assim, não destroem só o patrimônio público, mas o lazer de todos também”, disse Ivan.

AS OUTRAS 19 VEZES

De acordo com a Prefeitura de Linhares, abril foi o pior mês do ano para o ginásio, já que o local sofreu com cinco depredações. Em janeiro, haviam sido três; em fevereiro, quatro; e em março, mais três. Nos últimos dois meses, foram quatro atos de vandalismo, igualmente divididos entre os períodos.

Nestes episódios, ainda segundo informações da administração municipal, os vândalos destruíram as pias dos banheiros, as torneiras, os vasos sanitários, os portões de acesso do fundo do ginásio e até o corrimão das arquibancadas. Há também registros de pichações e sujeiras em vários pontos das paredes.

RECÉM-REFORMADO POR R$ 120 MIL

Entre os meses de maio e junho de 2018, o Ginásio Poliesportivo Leandro Airpini passou por uma reforma geral, durante a qual foram feitas manutenções no piso, na pintura, no telhado, nas grades de proteção, nos banheiros e nos vestiários. Todas as melhorias geraram um custo total de R$ 120 mil ao município.

Crianças durante atividade de projeto social realizado no Ginásio Poliesportivo Leandro Airpini Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

E A SEGURANÇA?

Questionada, a Prefeitura de Linhares afirmou que conta com apoio de um posto da Polícia Militar que fica próximo ao ginásio e com a ronda da Guarda Municipal durante a noite; mas que os vândalos se aproveitam de momentos de ausência de vigilância no local para realizar os atos criminosos.

DENÚNCIA

Quem presenciar ou averiguar qualquer ato de vandalismo, tanto no ginásio, quanto em outro local da cidade de Linhares, deve registrar o fato por meio de denúncias à administração municipal. Para fazê-lo, basta ligar para a Guarda Civil ou para a Polícia Militar, através dos números 153 e 190, respectivamente.

