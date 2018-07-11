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Ayrton Senna

Assaltante é preso ao tentar se esconder atrás de moita em Colatina

O suspeito já tinha um mandado em aberto por roubo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 19:11

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 19:11

Leandro de Oliveira já tinha um mandado de prisão em aberto por roubo Crédito: Divulgação/PM
Um suspeito de cometer assaltos em dois bairros de Colatina, região Noroeste do Estado, foi preso tentando se esconder atrás de uma moita. Ele já tinha um mandado de prisão em aberto por roubo.
De acordo com a Polícia Militar (PM), os militares faziam um moto patrulhamento no bairro Ayrton Senna na manhã desta quarta-feira (11), quando visualizaram Leandro de Oliveira em atitude suspeita.
O indivíduo tinha as mesmas características e a motocicleta de um suspeito que estava cometendo assaltos nos bairros Maria das Graças e Columbia.
Ao avistar os policiais e perceber que seria abordado, Leandro deu meia volta e acelerou a moto em alta velocidade para tentar fugir e começou uma perseguição.
O suspeito só parou quando o pneu da moto furou e ele teve de abandonar o veículo em frente a uma borracharia. O suspeito então, saiu correndo tentando fugir em direção a um matagal.
Os militares solicitaram apoio e foi realizado um cerco tático. O suspeito foi localizado abaixado atrás de uma moita, mas ainda assim tentou correr e em seguida foi detido.
Durante a revista pessoal ao suspeito, nada de ilícito foi encontrado.
Ao ser questionado sobre o motivo da fuga, Leandro disse que era por não ter carteira de habilitação. Além disso, como estava sem documentos, se identificou como 'Leandro da Silva'.
Porém, ao consultarem o nome e a foto dele no sistema, os policiais descobriram que o nome verdadeiro do suspeito era Leandro de Oliveira e que havia um mandado de prisão em aberto por roubo contra ele.
O suspeito foi levado para delegacia, onde foi reconhecido por duas vítimas que tiveram o celular roubado por ele.
Leandro de Oliveira foi preso e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.  

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