Arco-íris chama a atenção em cemitério onde irmãos serão sepultados

No dia do enterro dos irmãos Kauã Salles Butkovsky, 6, e Joaquim Alves Salles, 3, mortos carbonizados no incêndio na casa onde moravam, em Linhares, o cemitério onde as crianças serão sepultadas amanheceu com um arco-íris exatamente em cima do local. A imagem chamou a atenção das pessoas que esperam a chegada dos corpos nesta quinta-feira (10).
O enterro dos meninos, que terá escolta policial, está previsto para as 9h, no Cemitério São José, que fica no bairro Interlagos, também em Linhares, no Norte do Estado.
Não haverá velório, segundo a advogada da família da pastora. Sobre o enterro, Taycê disse que vamos tentar, de certa forma, que seja de portas fechadas. Queremos resguardar tanto ela (a pastora) como os familiares.
Sobre o estado da pastora, a advogada informou que Juliana está muito abalada, angustiada como toda a população.
Com informações de Brunela Alves
LIBERAÇÃO DOS CORPOS
Os corpos foram identificados no início da semana, mas não tinham sido liberados para o sepultamento porque faltava autorização da Justiça. A advogada da família, Taycê Aksacki, protocolou uma ação de registro tardio de óbito no Fórum de Linhares, na terça-feira, e a decisão do juiz saiu na tarde desta quarta-feira.
A funerária contratada pela família para o enterro saiu de Linhares, às 16h20, foi até Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para buscar os corpos das crianças e chegou por volta das 19h40. Acompanhado de um representante da funerária, o avô materno de Kauã e Joaquim acompanhou todo o processo de translado dos corpos.
O pai de Kauã, o comerciante Rainy Butkovsky, também esteve no local, acompanhado da avó e duas tias da criança. Na saguão de espera do DML, os familiares se abraçaram, bastante emocionados. Abatidos, evitaram falar com a imprensa na saída. Mais cedo, em contato com a reportagem por telefone, Rainy disse que participaria do enterro do filho, em Linhares, mas não quis entrar em detalhes.