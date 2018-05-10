Arco-íris chama a atenção em cemitério onde irmãos serão sepultados

Capela do Cemitério São José, em Linhares, amanheceu com um arco-iris sobre o local Crédito: Brunela Alves

No dia do enterro dos irmãos Kauã Salles Butkovsky, 6, e Joaquim Alves Salles, 3, mortos carbonizados no incêndio na casa onde moravam, em Linhares, o cemitério onde as crianças serão sepultadas amanheceu com um arco-íris exatamente em cima do local. A imagem chamou a atenção das pessoas que esperam a chegada dos corpos nesta quinta-feira (10).

O enterro dos meninos, que terá escolta policial , está previsto para as 9h, no Cemitério São José, que fica no bairro Interlagos, também em Linhares, no Norte do Estado.

Não haverá velório, segundo a advogada da família da pastora. Sobre o enterro, Taycê disse que vamos tentar, de certa forma, que seja de portas fechadas. Queremos resguardar tanto ela (a pastora) como os familiares.

Sobre o estado da pastora, a advogada informou que Juliana está muito abalada, angustiada como toda a população.

Com informações de Brunela Alves

LIBERAÇÃO DOS CORPOS

Corpos das crianças que morreram carbonizadas em Linhares são liberados por familiares no DML de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Os corpos foram identificados no início da semana, mas não tinham sido liberados para o sepultamento porque faltava autorização da Justiça. A advogada da família, Taycê Aksacki, protocolou uma ação de registro tardio de óbito no Fórum de Linhares, na terça-feira, e a decisão do juiz saiu na tarde desta quarta-feira.

A funerária contratada pela família para o enterro saiu de Linhares, às 16h20, foi até Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para buscar os corpos das crianças e chegou por volta das 19h40. Acompanhado de um representante da funerária, o avô materno de Kauã e Joaquim acompanhou todo o processo de translado dos corpos.