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Tragédia em Linhares

Arco-íris chama a atenção em cemitério onde irmãos serão sepultados

A previsão é que o enterro aconteça às 9h no Cemitério São José

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 10:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 10:37
Capela do Cemitério São José, em Linhares, amanheceu com um arco-iris sobre o local Crédito: Brunela Alves
No dia do enterro dos irmãos Kauã Salles Butkovsky, 6, e Joaquim Alves Salles, 3, mortos carbonizados no incêndio na casa onde moravam, em Linhares, o cemitério onde as crianças serão sepultadas amanheceu com um arco-íris exatamente em cima do local. A imagem chamou a atenção das pessoas que esperam a chegada dos corpos nesta quinta-feira (10).
O enterro dos meninos, que terá escolta policial, está previsto para as 9h, no Cemitério São José, que fica no bairro Interlagos, também em Linhares, no Norte do Estado.
> Tragédia em Linhares | A cobertura completa
Não haverá velório, segundo a advogada da família da pastora. Sobre o enterro, Taycê disse que vamos tentar, de certa forma, que seja de portas fechadas. Queremos resguardar tanto ela (a pastora) como os familiares.
Sobre o estado da pastora, a advogada informou que Juliana está muito abalada, angustiada como toda a população.
Com informações de Brunela Alves
LIBERAÇÃO DOS CORPOS
Corpos das crianças que morreram carbonizadas em Linhares são liberados por familiares no DML de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Os corpos foram identificados no início da semana, mas não tinham sido liberados para o sepultamento porque faltava autorização da Justiça. A advogada da família, Taycê Aksacki, protocolou uma ação de registro tardio de óbito no Fórum de Linhares, na terça-feira, e a decisão do juiz saiu na tarde desta quarta-feira.
A funerária contratada pela família para o enterro saiu de Linhares, às 16h20, foi até Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para buscar os corpos das crianças e chegou por volta das 19h40. Acompanhado de um representante da funerária, o avô materno de Kauã e Joaquim acompanhou todo o processo de translado dos corpos.
O pai de Kauã, o comerciante Rainy Butkovsky, também esteve no local, acompanhado da avó e duas tias da criança. Na saguão de espera do DML, os familiares se abraçaram, bastante emocionados. Abatidos, evitaram falar com a imprensa na saída. Mais cedo, em contato com a reportagem por telefone, Rainy disse que participaria do enterro do filho, em Linhares, mas não quis entrar em detalhes.

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