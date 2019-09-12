O projeto já passou por oito cidades de cinco estados do Brasil e finaliza sua viagem na Praça da Paz entre os dias 14 e 16 de setembro Crédito: A Incrível Máquina de Livros / Divulgação

Uma proposta mais que interessante para quem é amante da leitura. Entre os dias 14 e 16 de setembro, o projeto “A Incrível Máquina de Livros” desembarca em Aracruz , no Norte do Estado, e dará aos leitores a oportunidade de trocar livros usados por outras obras, tudo de graça. A máquina ficará disponível para o público na Praça da Paz e encerra a viagem da iniciativa pelo Brasil.

Your browser does not support the audio element. Aracruz recebe máquina que troca livros usados por outras obras de graça

A máquina fica três dias estacionada em locais públicos de cada cidade. O participante leva um livro novo ou usado em boas condições (não pode estar rasgado ou riscado), insere na máquina e aperta um dos dois botões disponíveis – adulto ou infantil. Automaticamente, aquele livro se transforma em outro livro, que o participante levará para casa e aproveitará em sua nova leitura.

O projeto já passou por oito cidades de cinco estados do Brasil e finaliza sua viagem na Praça da Paz entre os dias 14 e 16 de setembro Crédito: A Incrível Máquina de Livros / Divulgação

Cada pessoa pode colocar até no máximo três livros. Os livros recolhidos serão futuramente transformados para outras pessoas e por isso não são aceitos gibis, livros didáticos e livros técnicos.

O projeto tem capacidade de transformar mil livros por dia e possui centenas de títulos disponíveis, como clássicos da literatura mundial e brasileira. “A Incrível Máquina de Livros” já passou pelos municípios de Suzano, Jacareí e Cabreúva (São Paulo), Anápolis (Goiás), Palmas (Tocantins), Imperatriz (Maranhão) e Teixeira de Freitas e Mucuri (Bahia). No ano passado, a iniciativa beneficiou leitores de 21 municípios em 13 estados brasileiros.

Serviço:

A Incrível Máquina de Livros

Onde: Praça da Paz, Aracruz

Horário: das 10h às 18h

Dias: de 14 a 16 de setembro de 2019