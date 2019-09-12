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Incentivo à leitura

Aracruz recebe máquina que troca livros usados por outras obras de graça

O projeto já passou por oito cidades de cinco estados do Brasil e finaliza sua viagem na Praça da Paz entre os dias 14 e 16 de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2019 às 15:38

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 15:38

O projeto já passou por oito cidades de cinco estados do Brasil e finaliza sua viagem na Praça da Paz entre os dias 14 e 16 de setembro Crédito: A Incrível Máquina de Livros / Divulgação
Uma proposta mais que interessante para quem é amante da leitura. Entre os dias 14 e 16 de setembro, o projeto “A Incrível Máquina de Livros” desembarca em Aracruz, no Norte do Estado, e dará aos leitores a oportunidade de trocar livros usados por outras obras, tudo de graça. A máquina ficará disponível para o público na Praça da Paz e encerra a viagem da iniciativa pelo Brasil.
Aracruz recebe máquina que troca livros usados por outras obras de graça
A máquina fica três dias estacionada em locais públicos de cada cidade. O participante leva um livro novo ou usado em boas condições (não pode estar rasgado ou riscado), insere na máquina e aperta um dos dois botões disponíveis – adulto ou infantil. Automaticamente, aquele livro se transforma em outro livro, que o participante levará para casa e aproveitará em sua nova leitura.
O projeto já passou por oito cidades de cinco estados do Brasil e finaliza sua viagem na Praça da Paz entre os dias 14 e 16 de setembro Crédito: A Incrível Máquina de Livros / Divulgação
Cada pessoa pode colocar até no máximo três livros. Os livros recolhidos serão futuramente transformados para outras pessoas e por isso não são aceitos gibis, livros didáticos e livros técnicos.
O projeto tem capacidade de transformar mil livros por dia e possui centenas de títulos disponíveis, como clássicos da literatura mundial e brasileira. “A Incrível Máquina de Livros” já passou pelos municípios de Suzano, Jacareí e Cabreúva (São Paulo), Anápolis (Goiás), Palmas (Tocantins), Imperatriz (Maranhão) e Teixeira de Freitas e Mucuri (Bahia). No ano passado, a iniciativa beneficiou leitores de 21 municípios em 13 estados brasileiros.
Serviço:
A Incrível Máquina de Livros
Onde: Praça da Paz, Aracruz
Horário: das 10h às 18h
Dias: de 14 a 16 de setembro de 2019
 

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