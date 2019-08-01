Home
Apostador de São Mateus leva mais de R$ 3 milhões em sorteio da Quina

O próximo concurso acontecerá nesta quinta (1)

Gazeta Online

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 11:01

 - Atualizado há 6 anos

Apostador de São Mateus leva mais de 3 milhões no sorteio da quina Crédito: Divulgação

Um apostador de São Mateus, Norte do Espírito Santo, tirou a sorte grande nesta quarta-feira (31). Ele acertou os cinco números do sorteio da Quina e levou R$ 3.955.903,90. Os números do sorteio foram 12, 18, 26, 48 e 56.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o próximo concurso acontecerá nesta quinta (1) e a estimativa de prêmio é de R$ 600 mil.

