Apostador de São Mateus leva mais de R$ 3 milhões em sorteio da Quina

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 11:01
- Atualizado há 6 anos
Um apostador de São Mateus, Norte do Espírito Santo, tirou a sorte grande nesta quarta-feira (31). Ele acertou os cinco números do sorteio da Quina e levou R$ 3.955.903,90. Os números do sorteio foram 12, 18, 26, 48 e 56.
Segundo a Caixa Econômica Federal, o próximo concurso acontecerá nesta quinta (1) e a estimativa de prêmio é de R$ 600 mil.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o