Aposentado faz campanha para conhecer o pai no Espírito Santo

O aposentado Davi Ferreira da Silva disse que tem o sonho de reencontrar o pai João Climeio da Silva Crédito: Arquivo pessoal

Um aposentado pede ajuda para encontrar o pai que nunca conheceu. Davi Ferreira da Silva, de 53 anos, que mora em Barra de São Francisco, região Noroeste do Estado, disse que tem o sonho de reencontrar o pai João Climeio da Silva.

"Eu tenho um sonho de conhecê-lo. O que eu sei dele é o que minha mãe contou. Ela disse que quando eu tinha três meses de idade, ele foi embora e nunca mais foi visto", disse.

Davi da Silva soube que o pai estava vivo, quando precisou pegar a segunda via da certidão de casamento da mãe, para ela pode dar entrada na aposentadoria.

"Quando fui ao cartório pegar o documento para a minha mãe, que ainda está casada no papel com meu pai, aproveitei para perguntar se ele estaria vivo. Quando a atendente disse que sim, acendeu uma esperança de encontrá-lo", contou.

Para tentar localizar o paradeiro do pai, o aposentado disse que procurou o cartório eleitoral e descobriu que ele havia votado nas eleições em 2016 no município de São Gabriel da Palha.

"Fui informado de que ele tinha votado lá em São Gabriel da Palha. Fui até o cartório do município. Lá, disseram que ele tinha se mudado recentemente. Deixei meu endereço, e até agora não tive mais informações e, por isso, estou pedindo ajuda", disse.

Para facilitar a divulgação, o aposentado gravou um vídeo que circula nas redes sociais.





Quem tiver informações sobre o pai de Davi da Silva, pode entrar contato através do telefone (27) 3756-0092 e (27) 99659-5637.