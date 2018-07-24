Após pressão popular, Câmara de Linhares desiste de TVs e frigobares

Sessão na Câmara de Vereadores de Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Após a pressão do povo, a Câmara de Vereadores de Linhares, no Norte do Estado, desistiu de comprar 13 aparelhos de televisão de LED e frigobares para os gabinetes dos parlamentares. Em um comunicado no site da Casa, a Câmara informa o cancelamento, atendendo à opinião popular. O informativo diz ainda que apenas a compra dos aparelhos de TV para a instalação do painel de votação eletrônico do plenário será concluída.

Por meio de nota à TV Gazeta, a Câmara de Linhares informou que ficou acertada a compra de cinco televisores de 43 polegadas, que ficarão no plenário, funcionando como um painel de votação.

"ESSE É O CAMINHO"

O secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, Rodrigo Rossoni, conversou com a reportagem do Gazeta Online sobre a importância de acompanhar o trabalho dos vereadores, como a população de Linhares fez.

"A gente percebe que tem grupos de acompanhamento legislativo espalhados pelo Estado. Um deles, lá em Nova Venécia, tem funcionado muito bem. A participação popular sempre foi o melhor moderador para as intenções ou para as más intenções políticas. A gente percebe que esse é o caminho. Esse é o fundamento do nosso trabalho, a participação popular, o envolvimento, a fiscalização."

Rossoni complementa: "É claro que a gente sabe que não é sempre, não é todo dia que a gente vai ter esse tipo de acompanhamento do cidadão, mas é sempre muito positivo. A gente vê isso como fundamental, como exercício da democracia", ressalta.

COMO PARTICIPAR

O secretário-geral explica como o cidadão pode participar e fiscalizar o uso do dinheiro público. "Acessando as informações disponíveis no portal (da Transparência); procurando saber o que é falado nas câmaras de vereadores, que são os eleitos para fiscalizar a gestão do dinheiro público. E aquilo que a pessoa tiver necessidade de um maior aprofundamento, pode fazer via Lei de Acesso à Informação, ou seja, pode pedir a informação que quiser sem justificar o motivo ao órgão público que é gestor de despesas públicas", orienta.

VEJA O COMUNICADO NA ÍNTEGRA