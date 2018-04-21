Após morte de irmãos, igreja terá culto em solidariedade à família

Incêndio em quarto em residência, em Linhares, deixa duas crianças mortas Crédito: Kaio Henrique

O pastor Eufrásio Marques, amigo da família das duas crianças mortas carbonizadas em um incêndio na casa onde moravam, no Centro de Linhares, Norte do Estado, informou que será realizado um culto para amparar os familiares nesse momento difícil. A celebração está prevista para as 18 horas deste sábado (21), na Igreja Batista Vida e Paz, no bairro Interlagos.

"Apesar dos corpos não estarem presentes, vamos ter esse momento para consolar os pais. Eles estarão recebendo condolências, solidariedade. A família deve se retirar de Linhares por um tempo e, assim que o resultado do exame (de DNA) estiver pronto, a gente vai estar amparando eles".

Como não há médico legista no SML de Linhares durante os finais de semana, os corpos de Joaquim e Cauã, de 3 e 6 anos, foram levados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. Os corpos chegaram por volta de 9h30, mas não puderam ser liberados neste sábado porque será necessário um exame de DNA para identificar as crianças. A avó materna e um tio dos meninos passaram a manhã no SML à espera dessa informação. Eles chegaram por volta de 8h30 e saíram cerca de três horas depois.

A Polícia Civil informou que os corpos serão transferidos para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O exame de DNA será realizado na próxima segunda-feira (23) e o laudo será concluído em 15 dias. Só depois de identificados, os corpos serão liberados para a família.

Sobre o fato de não ter médico legista de plantão em Linhares, a Polícia Civil disse que o curso de formação de médicos legistas está na fase final. Após a conclusão de todas as etapas, o serviço será normalizado em Linhares. A Polícia Civil não deu prazo para isso.

Os irmãos Cauã, de camisa preta, e Joaquim, de branco, morreram no incêndio. O irmão menor não estava em casa e escapou da tragédia Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

INCÊNDIO

O incêndio aconteceu na madrugada deste sábado (21). De acordo com um amigo da família, o pai, que é pastor, estava sozinho na residência com as duas crianças porque a esposa, também pastora, estava com o filho mais novo do casal em um congresso, em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Por volta das 2h deste sábado (21) o pai dos meninos escutou os filhos gritando e olhou a babá eletrônica, que estava apitando, quando identificou o fogo.

Ele tentou socorrê-los, mas, como o quarto estava com a porta encostada por causa do ar-condicionado, ele não conseguiu movimentar a maçaneta, por conta da temperatura. Vizinhos também tentaram ajudar, mas não foi possível. O Corpo de Bombeiros, quando chegou ao local, já encontrou os irmãos mortos carbonizados. A suspeita inicial é de que algum aparelho eletrônico tenha causado o acidente.

O sargento do Corpo de Bombeiros, Paulo Roberto Rodrigues Nascimento, foi quem fez o socorro, após a viatura ser acionada. Ele relata, em entrevista à CBN Vitória, que ao chegar na residência, precisou conter as chamas que já tomavam o quarto. Ao conseguir se aproximar das crianças identificou que elas já estavam mortas.

A perícia no local foi realizada na manhã deste sábado (21) e o laudo deve ser divulgado com as causas do incêndio num período de até 15 dias. O sargento chama a atenção para casos recorrentes de incêndios em residências na cidade e alerta para o uso adequado de equipamentos eletrônicos.