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Tragédia em Linhares

Após igreja do pastor George fechar, fiéis fazem culto em casa

'Agora retornamos como era no início, nas células, com os cultos nas casas das pessoas', contou o ministro de louvor Rodrigo Felix, cunhado da pastora Juliana Salles

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 00:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 00:06
Os cultos estão sendo realizados na casa de fiéis após fechamento da igreja Crédito: Brunela Alves
Os cultos da Igreja Batista Vida e Paz de Linhares, onde os pastores George Alves Gonçalves e Juliana Salles eram líderes, passaram a ser realizados na casa de fiéis desde o fechamento do templo após a prisão de George.
O ministro de louvor da Batista Vida e Paz de Linhares, Rodrigo Felix, que também é cunhado de Juliana Salles, disse em uma breve entrevista à reportagem do Gazeta Online, na noite deste domingo (13), que o motivo do fechamento da instituição é a falta de segurança, após a repercussão do caso e a prisão de George no dia 28 de abril. O templo chegou a sofre ataques no início de maio.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
Segundo Rodrigo, que foi acompanhado de outro membro até a igreja na noite deste domingo para retirar cadeiras, os cultos continuam acontecendo, mas agora na casa de fiéis. 
"O local foi fechado porque tememos pela nossa segurança. Agora retornamos como era no início, nas células, com os cultos nas casas das pessoas, inclusive o que estou indo agora. Viemos aqui para retirar algumas cadeiras só", disse após fechar o portão com correntes e cadeado.
Membros vieram no domingo (13) à noite para pegar cadeiras na igreja Crédito: Brunela Alves
No local, há xingamentos contra George no portão da igreja. As placas de identificação da igreja foram retiradas segundo vizinhos, desde a madrugada de quinta-feira (10), dia do enterro dos irmãos Kauã Salles, de 6 anos, e Joaquim Alves, de 3 anos. 
TENTATIVA DE DEPREDAÇÃO
Na terça-feira (1) à noite, a igreja foi alvo de uma tentativa de depredação. Felix foi quem realizou o boletim de ocorrência e contou para a reportagem o que havia acontecido
Tentaram rasgar a placa da igreja, chutaram o portão e tentaram abrir o cadeado à noite. Duas pessoas também gritaram dizendo que iriam queimar o lugar. Ainda não sabemos quem foi, mas na rua tem câmera de videomonitoramento que pode ter identificado as pessoas.
Na época, Felix chegou a comentar da preocupação com relação à segurança no local. A gente fica preocupado com a segurança dos membros porque não sabemos o que pode acontecer, disse.
Após igreja do pastor George fechar, fiéis fazem culto em casa
 

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