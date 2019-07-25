Violência

Após homicídios, Força Tática vai atuar em Pinheiros

Segundo a Polícia Militar, o policiamento na cidade será reforçado até que a situação se normalize

Publicado em 25 de julho de 2019 às 22:37 - Atualizado há 6 anos

Após o registro de dois homicídios e uma tentativa de assassinato em menos de 12 horas, o policiamento no município de Pinheiros, no Norte do Estado, será reforçado segundo a Polícia Militar. Equipes da Força Tática e militares de outras regiões também vão atuar na cidade.

Em entrevista ao Gazeta Online, o Tenente Coronel Dalcol, da Polícia Militar, explicou que medidas foram tomadas para garantir a segurança na cidade. “Para tornar o ambiente mais tranquilo, nós deslocamos a Força Tática de forma permanente até que a cidade fique mais tranquila. Eu suspendi a minha licença e estive pessoalmente em Pinheiros, conversei com o Comandante da região e, juntos traçamos estratégia para trazer mais tranquilidade e segurança para a população”.

Ainda segundo ele, a cidade de Pinheiros já foi considerada a segunda mais violenta do Brasil. “Pinheiros sempre foi uma região com um índice elevado de crimes de homicídio, mas nesse ano de 2019, nós temos realizado muitas ações para diminuir esses números. Implantamos a base móvel que reduziu os números de roubos e furtos. A cidade estava há 5 meses sem registrar assassinatos”, disse.

Sobre as ações para reforçar o policiamento na região, o Tenente Coronel explicou que diversas estratégias estão sendo adotadas. “Este ano com o trabalho do programa Estado Presente, do Governo Estadual, nós conseguimos dar atenção a essas cidades que são consideradas mais violentas. Como estava tudo normal, não havia a necessidade de uma intervenção na região. Você só faz uma intervenção quando há uma anormalidade”, ponderou.

CRIMES EM PINHEIROS

De acordo com o Tenente Coronel Dalcol, os índices de violência na cidade são os mesmos se comparado com o mesmo período do ano passado e que todas as vítimas têm passagens pela polícia. “Dentro desses números, nós temos um número igual ao ano passado, se comparado. No mesmo período foram 9 homicídios, ou seja, nós estamos com o mesmos números de 2018. A diferença é que a maioria desses assassinatos se concentraram no mesmo mês”, ressaltou.

Para garantir a segurança dos moradores a Polícia Militar e a Polícia Civil estão trabalhando em conjunto para reduzir os crimes na região. “Estamos fazendo um trabalho em conjunto com a Polícia Civil para identificar os autores desses crimes. Nosso trabalho é de apoio. Eu espero que com todas as nossas ações e o trabalho da Polícia Civil a gente possa dar uma resposta aos criminosos e possamos prendê-los”, finalizou.

TRIPLO HOMICÍDIO

No dia 7 de julho deste ano, três corpos foram encontrados assassinados na Zona Rural de Pinheiros. As vítimas estavam todas amordaçadas e com as mãos amarradas. Os homens tinham perfurações por arma de fogo na cabeça.

Sobre este crime, o Tenente Coronel Dalcol, explicou que se trata de um crime que foi cometido em outra cidade e que os corpos foram deixados no município de Pinheiros.





