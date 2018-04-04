Após anos de interdição, Estádio de Colatina recebe primeiro jogo

Estádio Justiniano de Mello e Silva em Colatina Crédito: TV Gazeta

O estádio municipal Justiniano de Mello e Silva, em Colatina , região Noroeste do Estado, que está em reforma desde o ano passado, vai receber seu primeiro jogo neste sábado (7), após ficar interditado por quase quatro anos.

Inaugurado na década de 1950, o estádio Justiniano de Mello e Silva era um dos principais Estádios do Espírito Santo, palcos de grandes jogos e finais. Os muros do estádio começaram a apresentar rachaduras após as fortes chuvas de 2013, e, em 2014, precisou ser interditado por não oferecer segurança aos usuários.

O jogo deste final de semana será pelo Campeonato Estadual Rural, onde o time de Colatina faz seu segundo jogo contra o de Baixo Guandu, a partir das 14 horas. A entrada é franca.

Este será o jogo de volta, depois que o time enfrentou, no dia 24 de março, o mesmo Baixo Guandu em sua casa e perdeu por 2 a 0.

O time colatinense, do técnico Hugo Cardoso, está se preparando para vencer pelo menos por 2 a 0, empatando assim com o Baixo Guandu, ou até mesmo ganhar para ficar bem na tabela, e dar um importante passo para a etapa seguinte.

Se conseguir se classificar sábado, vai pegar o vencedor do jogo entre Marilândia e São Domingos.

O Campeonato Rural conta com a participação de 64 times de todo o Estado, representando seus municípios, que estão jogando entre si em suas próprias regiões. Numa segunda etapa os confrontos serão entre as regiões. A final da competição está marcada para o dia 16 de junho, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica.

REFORMA

O estádio vem sendo reformado pela Fundação Renova desde outubro do ano passado, em uma parceria com a prefeitura, sem custos para o município.

A prefeitura de Colatina informou que toda arquibancada e tobogã estão liberados e comportam até 5 mil torcedores. A última parte que falta para concluir a reforma é a iluminação, que tem previsão de ser concluída em 90 dias. Por esse motivo, a partida será realizada durante o dia.

A prefeitura também informou que os colatinenses que forem ao jogo poderão ver o resultado da primeira fase da reforma, os muros, as arquibancadas, sistema de irrigação e gramado, mas avisou que esta não será a reinauguração, mas um momento das pessoas acompanharem o jogo e comprovarem as ações feitas.