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Polícia

Após acidente, motociclista embriagado e sem carteira é preso em Pancas

Após a realização do teste do bafômetro, foi comprovado que o condutor havia ingerido bebida alcoólica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2018 às 14:24

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 14:24

15ª Delegacia Regional em Colatina Crédito: Brunela Alves
Um lavrador de 48 anos foi detido ao dirigir embriagado e sem carteira de habilitação em Pancas, região Noroeste do Estado.
De acordo com a Polícia Militar, ao serem informados de que uma vítima de acidente de trânsito havia dado entrada no Hospital Municipal de Pancas, os militares foram até o local.
A vítima, de 47 anos, que estava estável, informou aos policiais que o marido estava trafegando em alta velocidade quando perdeu o controle da moto e os dois caíram.
O condutor Osmar Libardi, que confirmou aos militares a versão relatada pela esposa, demonstrou nervosismo e sinais de embriaguez.
Após a realização do teste do bafômetro, foi comprovado que ele havia ingerido bebida alcoólica. Em consulta ao sistema, foi verificado que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele foi encaminhado para a Delegacia de Colatina.
O veículo, que estava com o licenciamento em dia, permaneceu no local do acidente, pois o condutor não soube informar quem poderia buscá-lo.
POLÍCIA CIVIL
Na delegacia, Osmar Libardi informou que havia ingerido duas cachaças em um bar e estava voltando para casa, pilotando sua moto, com a esposa na garupa. Porém, ao passar por um quebra-molas, perdeu o controle do veículo. 
Osmar Libardi foi autuado por dirigir embriagado e sem Carteira de Habilitação. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.
Após acidente, motociclista embriagado e sem carteira é preso em Pancas
 

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