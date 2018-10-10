15ª Delegacia Regional em Colatina Crédito: Brunela Alves

Pancas, região Noroeste do Estado. Um lavrador de 48 anos foi detido ao dirigir embriagado e sem carteira de habilitação em, região Noroeste do Estado.

De acordo com a Polícia Militar, ao serem informados de que uma vítima de acidente de trânsito havia dado entrada no Hospital Municipal de Pancas, os militares foram até o local.

A vítima, de 47 anos, que estava estável, informou aos policiais que o marido estava trafegando em alta velocidade quando perdeu o controle da moto e os dois caíram.

O condutor Osmar Libardi, que confirmou aos militares a versão relatada pela esposa, demonstrou nervosismo e sinais de embriaguez.

Após a realização do teste do bafômetro, foi comprovado que ele havia ingerido bebida alcoólica. Em consulta ao sistema, foi verificado que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele foi encaminhado para a Delegacia de Colatina.

O veículo, que estava com o licenciamento em dia, permaneceu no local do acidente, pois o condutor não soube informar quem poderia buscá-lo.

POLÍCIA CIVIL

Na delegacia, Osmar Libardi informou que havia ingerido duas cachaças em um bar e estava voltando para casa, pilotando sua moto, com a esposa na garupa. Porém, ao passar por um quebra-molas, perdeu o controle do veículo.

Osmar Libardi foi autuado por dirigir embriagado e sem Carteira de Habilitação. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.

Your browser does not support the audio element. Após acidente, motociclista embriagado e sem carteira é preso em Pancas