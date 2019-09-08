Home
Após 22 dias internado, homem morre com meningite viral em Linhares

Odimilson Nunes da Silva trabalhava na zona rural da cidade e ficou internado por 22 dias

Eduardo Dias

[email protected]

Publicado em 8 de setembro de 2019 às 14:18

 - Atualizado há 6 anos

Homem morre com meningite na cidade de Linhares Crédito: Eduardo Dias

Um homem de 40 anos morreu, na cidade Linhares, após passar 22 dias internado com meningite viral. A vítima foi identificado como Odimilson Nunes da Silva. Ele trabalhava como caseiro de um sítio e morava na zona rural da cidade.

A reportagem do Gazeta Online teve acesso ao atestado de óbito de Odimilson, afirmando que a morte aconteceu em consequência da meningite viral. Ele estava internado no Hospital Geral de Linhares (HGL).

A meningite é uma inflamação das membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal, geralmente causada por uma infecção. A doença geralmente é causada por uma infecção viral, mas também pode ser de origem bacteriana ou fúngica. As vacinas podem prevenir algumas formas de meningite.

Após vinte e dois dias internado homem morre com minigite viral em Linhares

A esposa de Odimilson, Terezinha de Jesus, disse que ele começou a passar mal no último dia 17 de agosto. O homem foi internado com muita febre e dor de cabeça. Ela também terá que fazer exames para afastar qualquer possibilidade de ter contraído a doença.

