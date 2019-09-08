Após 22 dias internado, homem morre com meningite viral em Linhares

Publicado em 8 de setembro de 2019 às 14:18
- Atualizado há 6 anos
Um homem de 40 anos morreu, na cidade Linhares, após passar 22 dias internado com meningite viral. A vítima foi identificado como Odimilson Nunes da Silva. Ele trabalhava como caseiro de um sítio e morava na zona rural da cidade.
A reportagem do Gazeta Online teve acesso ao atestado de óbito de Odimilson, afirmando que a morte aconteceu em consequência da meningite viral. Ele estava internado no Hospital Geral de Linhares (HGL).
A meningite é uma inflamação das membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal, geralmente causada por uma infecção. A doença geralmente é causada por uma infecção viral, mas também pode ser de origem bacteriana ou fúngica. As vacinas podem prevenir algumas formas de meningite.
A esposa de Odimilson, Terezinha de Jesus, disse que ele começou a passar mal no último dia 17 de agosto. O homem foi internado com muita febre e dor de cabeça. Ela também terá que fazer exames para afastar qualquer possibilidade de ter contraído a doença.
