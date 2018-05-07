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Tragédia em Linhares

Análise para saber se irmãos foram agredidos sai nos próximos dias

A polícia quer saber se Kauã e Joaquim foram dopados ou feridos antes do incêndio; nesta segunda-feira (7) saiu o resultado de DNA

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 17:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 17:48
Pastor George Alves, pai biológico de Joaquim e de criação de Kauã, ao lado da companheira Juliana Salles, mãe das crianças, na porta do DML em Vitória Crédito: Marcelo Prest | GZ | Arquivo
O resultado da perícia realizada nos corpos de irmãos Kauã Salles Butkovsky, 6 anos, e Joaquim Alves Sales, 3, para saber se as crianças foram agredidas ou dopadas antes do incêndio deve sair nos próximos dias. Como o caso segue sob sigilo, é provável que as informações não sejam repassadas à imprensa, mas serão anexadas ao inquérito policial em mais um avanço da investigação do caso. 
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
Nesta segunda-feira (7), saiu o resultado dos exames de DNA feito nos corpos da crianças. Como os meninos morreram abraçados, somente foi possível identificá-los por meio deste procedimento. Os corpos foram liberados no Departamento Médico Legal de Vitória e estão à disposição da família, que deve providenciar os sepultamentos. 
Os materiais genéticos dos pais das crianças para a realização do DNA nos corpos foram colhidos no dia 23 de abril, no DML de Vitória. Estiveram no local o pastor George Alves e a esposa, a pastora Juliana Salles, além do pai de Kauã, o comerciante Rainy Butkovsky, 31.
Na ocasião, muito abalada, Juliana ficou o tempo todo ao lado do marido, mas preferiu não dar declarações à imprensa. Na saída do DML, o pastor George relembrou os últimos minutos ao lado das crianças e o desespero na tentativa de socorrê-las.
HABEAS CORPUS DE PASTOR É NEGADO
O pedido de habeas corpus feito pelos advogados do pastor George Alves, padrasto de Kauã, 6 anos, e pai de Joaquim, 3, mortos carbonizados em um incêndio em Linhares, foi negado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A decisão saiu na noite da última sexta-feira (4).
A análise do pedido de HC foi feita pelo Desembargador substituto Júlio César Costa de Oliveira, que não aprovou o pedido de liberdade do pastor. O juiz está substituindo a Desembargadora Elisabeth Lordes, que está de férias neste período.
Não foram divulgados mais detalhes sobre a decisão porque o caso tramita sob sigilo.

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