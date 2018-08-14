Amigos que sumiram no Rio Doce são encontrados mortos

Foram localizados os corpos de Alexandre Ferreira Moreira, 18 anos e o colega Luiz Davi Andrade Silva, de 18 anos. Eles foram retirados pelos bombeiros próximo a uma queda d'água do Rio Doce. Já o terceiro rapaz, identificado como Rafael de Souza Machado, de 22 anos, ainda não foi encontrado.

Os três jovens desapareceram no final da tarde de domingo (12), depois de serem arrastados pela correnteza no Rio Doce, a sete quilômetros de Baixo Guandu, região Noroeste do Espírito Santo. Ase foram retomadas na manhã desta terça (14).

A PM de Aimorés chegou a informar que Alexandre conseguiu ligar através do celular para um amigo e que estaria preso em uma ilha do Rio Doce. Posteriormente foi confirmado que, na verdade, não foi uma ligação, e sim um áudio que teria sido enviado pelo rapaz antes do desaparecimento e que, por falta de internet, só chegou horas depois.