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Amigos desaparecem após mergulho no Rio Doce em Linhares

Maycon Cardoso de Oliveira, 23 anos e Yuri Souza, 19 anos tentaram resgatar um outro amigo que estava se afogando e desapareceram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 21:08

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 21:08

O Corpo de Bombeiros esteve no local e realizou buscas no Rio Doce Crédito: Brunela Alves
Dois jovens desapareceram após mergulharem no Rio Doce em Linhares, região Norte do Estado. De acordo com a sogra de uma das vítimas, Renata dos Santos Dantas, um grupo de quatro amigos estava tomando banho no rio na tarde desta quarta-feira (03), quando Maycon Cardoso de Oliveira, 23 anos e Yuri Souza, 19 anos tentaram resgatar um outro amigo que estava se afogando e desapareceram.
"Eles foram tomar banho no rio, mas um dos colegas começou a se afogar. Meu filho conseguiu salvar o colega, mas meu genro e o amigo dele não conseguiram sair da água. Eles sabiam nadar, mas nunca tinham tomado banho aqui", disse.
Uma equipe de três mergulhadores do Corpo de Bombeiros esteve no local para realizar buscas, mas os jovens não foram localizados.
De acordo com o tenente Brito do Corpo de Bombeiros, a área onde os jovens estavam mergulhando é considerada de risco.
"Essa área é de risco, pois há muitos buracos e desníveis no fundo do rio. Além disso, a correnteza nas laterais são muito fortes. Por isso, não é recomendado mergulhar no local", explicou.
Novas buscas serão realizadas nesta quinta-feira (04).
 

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