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São Mateus

Agentes penitenciários presos por facilitar fugas de detentos no ES

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de prisão. Dois agentes foram detidos em casa e um na penitenciária, enquanto trabalhava

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 21:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 21:44
Operação Bota Preta em São Mateus Crédito: Divulgação
Três agentes penitenciários foram presos, na manhã desta terça-feira (15), acusados de facilitar a fuga de cinco detentos da Penitenciária Regional de São Mateus, no Norte do Estado, em janeiro deste ano. A Operação Bota Preta é uma ação conjunta entre o Ministério Público Estadual (MPES), Polícia Civil e Polícia Militar.
O promotor Luiz Agostinho Abreu explicou que os três inspetores penitenciários estão presos de forma preventiva e foram afastados de suas funções na Secretaria de Justiça. A operação foca especificamente a fuga de janeiro. A partir de então, temos feito este trabalho. Mas pode ser que as investigações apontem dados relativos a outras fugas, ressaltou.
De acordo com ele, a investigação é sigilosa. As medidas de investigações estão em sigilo, bem como os nomes das pessoas e o modo como elas agiram. As investigações continuam, destacou o promotor.
Ao todo, foram cumpridos seis mandados de prisão. Dois agentes foram detidos em casa e um na penitenciária, enquanto trabalhava. Outro inspetor está foragido. A suspeita é que eles recebiam dinheiro para facilitar as fugas.
Os denunciados vão responder por organização criminosa, corrupção ativa ou passiva, prevaricação e facilitação de fuga. Por tudo isso, podem pegar pena de até 40 anos de prisão. O MPES ainda pediu à Justiça que os acusados paguem juntos uma indenização por danos morais ao Estado no valor de R$ 10 milhões, por terem ferido a credibilidade do sistema prisional capixaba.
Policiais vistoriaram os armários de todos os agentes e apreenderam documentos na penitenciária regional. No Centro de Detenção Provisória, documentos foram capturados. Os funcionários do plantão diurno não foram autorizados a entrar enquanto a operação era realizada.
Duas mulheres também foram presas, acusadas de levar para a penitenciária objetos que auxiliaram os detentos a fugir. Uma suspeita é de Vila Velha e a outra é de Nova Venécia, no Noroeste do Estado.
Todos os presos foram levados para a Delegacia de Polícia Judiciária (DPJ) de São Mateus e encaminhados ao Completo Penitenciário de Viana, na Grande Vitória. O nome da operação, Bota Preta, faz alusão à forma como os presos apelidaram os agentes penitenciários.
Procurada, o  Sindicato dos Inspetores do Sistema Penitenciário do Estado (Sindaspes) informou que um advogado do jurídico da entidade está na região dando suporte aos servidores envolvidos na operação, que vai solicitar o relaxamento da prisão, mas que ainda não pode dar detalhes da defesa deles.
Agentes penitenciários presos por facilitar fugas de detentos no ES

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