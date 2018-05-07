Agência dos Correios é arrombada em Marilândia

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Marilândia, região Noroeste do Estado. Um servidor chamou a Polícia Militar, na manhã de domingo (6), ao notar que a porta principal da instituição estava arrombada. Uma agência dos Correios foi alvo de bandidos no município de, região Noroeste do Estado. Um servidor chamou a Polícia Militar, na manhã de domingo (6), ao notar que a porta principal da instituição estava arrombada.

Ao entrar na agência, o atendente viu que vários objetos estavam rasgados. Além disso, o cofre estava danificado, mas não havia sido aberto. De acordo com o servidor, somente um balanço poderá apontar o que foi levado pelos criminosos.

AGÊNCIA FECHADA

A assessoria dos Correios confirmou a ocorrência de arrombamento na unidade. A Polícia Federal (PF) foi acionada e investiga o caso.