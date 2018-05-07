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Caso de Polícia

Agência dos Correios é arrombada em Marilândia

A Polícia Federal (PF) foi acionada e investiga o caso

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 18:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 18:06
Crédito: Reprodução | Internet
Uma agência dos Correios foi alvo de bandidos no município de Marilândia, região Noroeste do Estado. Um servidor chamou a Polícia Militar, na manhã de domingo (6), ao notar que a porta principal da instituição estava arrombada.
Ao entrar na agência, o atendente viu que vários objetos estavam rasgados. Além disso, o cofre estava danificado, mas não havia sido aberto. De acordo com o servidor, somente um balanço poderá apontar o que foi levado pelos criminosos.
AGÊNCIA FECHADA
A assessoria dos Correios confirmou a ocorrência de arrombamento na unidade. A Polícia Federal (PF) foi acionada e investiga o caso. 
Nesta segunda-feira (07), a unidade ficará fechada e só será reaberta após a autorização da PF e da área de segurança da empresa. Os detalhes da ação não foram informados para não atrapalhar o andamento das investigações.

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