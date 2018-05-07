Agência dos Correios é arrombada em Marilândia

Uma agência dos Correios foi alvo de bandidos no município de Marilândia, região Noroeste do Estado. Um servidor chamou a Polícia Militar, na manhã de domingo (6), ao notar que a porta principal da instituição estava arrombada.
Ao entrar na agência, o atendente viu que vários objetos estavam rasgados. Além disso, o cofre estava danificado, mas não havia sido aberto. De acordo com o servidor, somente um balanço poderá apontar o que foi levado pelos criminosos.
AGÊNCIA FECHADA
A assessoria dos Correios confirmou a ocorrência de arrombamento na unidade. A Polícia Federal (PF) foi acionada e investiga o caso.
Nesta segunda-feira (07), a unidade ficará fechada e só será reaberta após a autorização da PF e da área de segurança da empresa. Os detalhes da ação não foram informados para não atrapalhar o andamento das investigações.