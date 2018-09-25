Aeronave desaparecida: piloto pode ter alterado rota

Mayke Stefanelli Barcelos (destaque) e o amigo dele, Douglas Siqueira Lana, desapareceram durante voo na última sexta. Buscas aéreas foram feitas na Reserva de Sooretama Crédito: Montagem | Gazeta Online

Linhares, na última sexta-feira (21) não descartam a possibilidade de que eles tenham mudado de rota. As equipes de buscas ao piloto e empresário desaparecidos após decolarem em, na última sexta-feira (21) não descartam a possibilidade de que eles tenham mudado de rota.

desapareceram após decolarem em uma asa-delta motorizada em uma pista do bairro Jardim Laguna, com destino a Mucuri, na Bahia, onde participariam de um evento que reuniu pilotos de todo o país. O piloto Mayke Stefanelli Barcelos e o empresário Douglas Siqueira Lana, 30 anos,em uma pista do bairro Jardim Laguna, com destino a Mucuri, na Bahia, onde participariam de um evento que reuniu pilotos de todo o país.

Segundo o tenente-coronel Ferrari, do Corpo de Bombeiros de Linhares, as equipes de busca tentam confirmar novas informações que chegam sobre o trajeto para ampliar a região de buscas.

"Temos alguns relatos de pessoas que avistaram a aeronave e estamos tentando confirmar para traçar novas regiões de buscas. Outras hipóteses que trabalhamos é de que o piloto possa ter mudado a rota, sobrevoando pelo litoral ou usando a BR 101 como referência. Também estamos aguardando o rastreamento das linhas telefônicas para indicarem a última posição dos aparelhos", disse.

a quebra de sigilo telefônico dos celulares para que os dados possam auxiliar nas buscas pela dupla. As famílias do piloto e empresário solicitarampara que os dados possam auxiliar nas buscas pela dupla.

terceiro dia de buscas aos desaparecidos, dentre o Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, funcionários da reserva, da Força Aérea Brasileira (FAB) e amigos dos desaparecidos na localidade de Córrego Farias, no interior de Linhares, onde uma pessoa teria visto a asa de uma aeronave entrar em uma área de mata. Ao todo, cerca de 40 pessoas estão envolvidas no, dentre o Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, funcionários da reserva, da Força Aérea Brasileira (FAB) e amigos dos desaparecidos na localidade de Córrego Farias, no interior de Linhares, onde uma pessoa teria visto a asa de uma aeronave entrar em uma área de mata.