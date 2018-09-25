Aeronave desaparecida: piloto pode ter alterado rota

As equipes de buscas ao piloto e empresário desaparecidos após decolarem em Linhares, na última sexta-feira (21) não descartam a possibilidade de que eles tenham mudado de rota.
O piloto Mayke Stefanelli Barcelos e o empresário Douglas Siqueira Lana, 30 anos, desapareceram após decolarem em uma asa-delta motorizada em uma pista do bairro Jardim Laguna, com destino a Mucuri, na Bahia, onde participariam de um evento que reuniu pilotos de todo o país.
Segundo o tenente-coronel Ferrari, do Corpo de Bombeiros de Linhares, as equipes de busca tentam confirmar novas informações que chegam sobre o trajeto para ampliar a região de buscas.
"Temos alguns relatos de pessoas que avistaram a aeronave e estamos tentando confirmar para traçar novas regiões de buscas. Outras hipóteses que trabalhamos é de que o piloto possa ter mudado a rota, sobrevoando pelo litoral ou usando a BR 101 como referência. Também estamos aguardando o rastreamento das linhas telefônicas para indicarem a última posição dos aparelhos", disse.
As famílias do piloto e empresário solicitaram a quebra de sigilo telefônico dos celulares para que os dados possam auxiliar nas buscas pela dupla.
Ao todo, cerca de 40 pessoas estão envolvidas no terceiro dia de buscas aos desaparecidos, dentre o Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, funcionários da reserva, da Força Aérea Brasileira (FAB) e amigos dos desaparecidos na localidade de Córrego Farias, no interior de Linhares, onde uma pessoa teria visto a asa de uma aeronave entrar em uma área de mata.
O posto de comando da operação de busca está localizado no Aeroporto de Linhares. O tenente-coronel Ferrari informou que se alguém quiser ajudar nas buscas, poderá ir até o posto. "Basta chegar até aqui para fazer um check in com o Corpo de Bombeiros e será encaminhado para as buscas por terra", informou.