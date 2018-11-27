Advogado contratado pelo pai de Kauã confia na condenação de pastores

A família do menino Kauã Salles, 6 anos, que foi morto em Linhares dentro de casa junto com o irmão, Joaquim Alves, 3 anos, contratou um assistente de acusação para acompanhar o caso. Nesta terça-feira (27), antes de entrar na audiência do casal de pastores Juliana Pereira Salles Alves e Georgeval Alves Gonçalves, acusados das mortes das crianças, o advogado Síderson Vitorino conversou com a equipe do Gazeta Online em frente ao Fórum Desembargador Mendes Wanderley, em Linhares. Para o advogado, o casal já está condenado em diferentes esferas e agora será condenado pela Justiça. Confira a entrevista.

Como vai ser o seu acompanhamento nessa audiência. Qual é a expectativa de vocês?

O nosso acompanhamento não é só nessa audiência. Estamos de posse de todo o processo, que são 1.500 páginas, divididas em 8 volumes. E essas páginas revelam detalhes estarrecedores do que aconteceu com aquelas duas crianças naquela fatídica noite. Então nosso trabalho não é só nesta audiência. Esse trabalho já vem sendo feito. Estudamos de forma minuciosa as laudas do processo. Tivemos acesso aos depoimentos das testemunhas e revelam situações que, na audiência, vão ser revividas, vão ser relembradas. E as testemunhas vão ser novamente reinquiridas para reafirmar aquilo que já disseram no inquérito policial.

O que vai ser discutido nessa terceira audiência?

Essa audiência se presta à oitiva das testemunhas, como foi divulgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, são 15 testemunhas arroladas pelo Ministério Público que vão estar agora corroborando em juízo aquilo que já foi dito na fase do inquérito policial.

Há uma expectativa de que os delegados da Polícia Civil que participaram da investigação participem hoje.

Por conta do segredo de Justiça, nomes, profissões, maiores detalhes a respeito das profissões nesse momento não podem ser divulgados.

A Juliana ainda está em Minas. Há uma previsão se ela vai comparecer à audiência?

Eu não sei dizer se ela está em Minas. Todas as fases do processo, inclusive as audiências, a inquirição de testemunhas, se assim eles quiserem, é um direito que lhes assiste. Eles podem participar sim das audiências. Agora se eles vão estar presentes aí depende de toda uma logística do poder judiciário juntamente com a secretaria de Justiça para poder fazer esse recambiamento dos réus e trazê-los até aqui. Mas eu acredito que eles estarão presentes sim (o pastor chegou à audiência).

Eles podem se negar a participar?

Sim. É um direito que eles têm.

Doutor, como assistentes da acusação, a intenção de vocês é condenar os dois, a Juliana e o George?

Eles já estão condenados por suas próprias consciências, pela opinião pública, por suas famílias, por seus amigos e agora vão ser condenados também pela Justiça. Mas o que eles fizeram não tem perdão na esfera moral, na esfera religiosa onde eles atuam. Não tem perdão para a opinião pública e também não vai ter perdão para a Justiça Síderson Vitorino, advogado de acusação

A expectativa de vocês é que eles peguem quantos anos no mínimo?

As penas, se somadas, dão para eles ficarem minimante 30 anos na cadeia para a pena começar a progredir de regime, somadas as penas todas.

Tem uma previsão de quanto tempo vai durar a audiência?

Probabilidade que demore o dia todo.