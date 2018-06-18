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Acidente

Advogada perde controle do carro, bate em ônibus e morre em São Mateus

Franciele Barbosa Flores chegou a ser socorrida para o Hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela estava com a filha no veículo

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 16:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 16:02
A advogada Franciele Barbosa Flores não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Crédito: Reprodução/Facebook
A advogada Franciele Barbosa Flores, 31 anos, morreu e a filha dela ficou ferida em um acidente entre um carro e um ônibus em São Mateus, no Norte do Estado. O carro que Franciele dirigia bateu no coletivo.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na Rodovia Othovarino Duarte Santos, no bairro Universitário, durante a madrugada deste domingo (17). 
O motorista do ônibus informou à PM que Franciele perdeu o controle da direção do veículo, um Fiat Uno, que seguia no sentido Guriri a São Mateus, invadiu a contramão e bateu no coletivo.
Um dos passageiros do ônibus acionou o Corpo de Bombeiros. Mãe e filha foram encaminhadas para o Hospital Roberto Silvares. A PM informou que a advogada não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital.  Após ser internada na pediatria do hospital, a filha de Franciele teve alta e está sob cuidados da avó materna.
O motorista do ônibus foi levado à Delegacia de São Mateus para prestar esclarecimentos. A delegacia do município irá investigar o caso.
"ESTAMOS SEM CHÃO"
A prima da advogada, Laila Flores, contou que Franciele estava voltando da casa de uma amiga quando o acidente aconteceu. Segundo Laila, a família está muito abalada com a morte.
"Minha prima era uma mulher nova, guerreira e estava sempre correndo atrás dos seus objetivos. Eu perdi uma irmã. Nós estamos sem chão. Moro em Campos dos Goytacazes, mas quando meu tio me ligou, vim na hora para cá", disse.
O velório acontecerá na Igreja Metodista a partir das 15 horas e o enterro será no Cemitério do Centro da Cidade às 17h30.
No veículo estavam a advogada e a filha dela, de 6 anos Crédito: Divulgação

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