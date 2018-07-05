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Mercearia

Adolescentes mascarados roubam balas, biscoitos e chocolates no ES

O trio entrou no estabelecimento com um revólver e anunciou o assalto

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 18:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 18:03
Empresa é dona de milhares de marcas de doces, chocolates, biscoitos e outros snacks Crédito: Reprodução/Facebook Lacta
Três menores invadiram uma mercearia e roubaram balas, biscoitos, chocolates e dinheiro em Pedro Canário, na região Norte do Estado.
De acordo com a Polícia Militar (PM), a proprietária do estabelecimento informou que na quarta-feira (04), por volta das 13h, os três menores chegaram ao local no bairro Colina, vestindo máscaras verdes que cobriam os rostos.
O trio entrou no estabelecimento com um revólver e anunciou o assalto.
Eles saíram levando biscoitos, balas, chocolates e cerca de R$30 em dinheiro do estabelecimento.
POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informou que os menores não foram localizados e o caso segue sob investigação.

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