Adolescente morre em acidente na ES 248, em Marilândia

Um adolescente morreu em um acidente por volta das 14 horas desta segunda-feira (12), na ES 248, em Marilândia, Noroeste do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima perdeu o controle da moto que conduzia em uma curva e colidiu na proteção lateral (guardrail) da rodovia. A batida aconteceu na altura da Lagoa do Batista.