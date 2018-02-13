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Adolescente morre em acidente na ES 248, em Marilândia

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima perdeu o controle da moto que conduzia em uma curva e colidiu na proteção lateral (guardrail) da rodovia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2018 às 21:28

Publicado em 12 de Fevereiro de 2018 às 21:28

O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Viviane Carneiro
Um adolescente morreu em um acidente por volta das 14 horas desta segunda-feira (12), na ES 248, em Marilândia, Noroeste do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima perdeu o controle da moto que conduzia em uma curva e colidiu na proteção lateral (guardrail) da rodovia. A batida aconteceu na altura da Lagoa do Batista.
De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Igor Lepaus Favaratto, de 16 anos. Ele pilotava o veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e morreu no local. O corpo foi recolhido pela perícia e levado para o Serviço Médico Legal de Colatina.

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