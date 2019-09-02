Home
Adolescente morre após ser picada por escorpião no ES

Geovana Rodrigues foi vestir um short quando acabou picada pelo animal, que estava em sua roupa, na última sexta (30)

Gazeta Online

Publicado em 2 de setembro de 2019 às 12:30

 Atualizado há 6 anos

Geovana Rodrigues foi vestir um short quando acabou picada pelo animal Crédito: Gildo Loyola/Arquivo/Reprodução

Uma adolescente de 13 anos morreu após ser picada por um escorpião em Ecoporanga, Região Noroeste do Estado. O caso aconteceu na última sexta (30), no distrito de Muritiba, zona rural do município. Geovana Rodrigues foi socorrida e levada a um hospital de Minas Gerais, onde ela morreu na madrugada deste domingo (1º).

Segundo informações da Secretaria de Vigilância Epidemiológica de Ecoporanga, Geovana foi picada pelo escorpião após vestir um short. O animal estava na roupa dela. 

00:00 /
Adolescente morre após ser picada por escorpião no ES

A adolescente foi levada a um hospital em Carlos Chagas, Minas Gerais, depois foi transferida para outro hospital, em Teófilo Otoni. No entanto, seu estado de saúde era gravíssimo e ela morreu no domingo.

Nesta segunda-feira (2), a Vigilância informou que vai entrar em contato com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, para entender melhor o caso.

Além disso, nesta terça-feira (03) uma equipe vai ao distrito onde Geovana morava para vistoriar o local e conversar com a família.

A Vigilância do município ainda explicou que o hospital de Ecoporanga possui o soro usado em casos de picadas de escorpiões.

De acordo com a secretaria, neste ano foram registrados 90 casos de picadas de escorpião em Ecoporanga. A morte de Geovana foi o primeiro óbito em decorrência disso.

COMOÇÃO NO ENTERRO

Moradores do distrito de Muritiba no velório de Geovana Rodrigues, na manhã desta segunda-feira Crédito: Página Muritiba matar saudade aqui/Facebook

O corpo de Geovana foi enterrado na manhã desta segunda-feira (02), em um cemitério do distrito de Muritiba. Os moradores da região ficaram muito comovidos com sua morte. Ela morava na localidade com os pais e três irmãos, em um sítio que fica na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais.

