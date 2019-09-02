Adolescente morre após ser picada por escorpião no ES

Publicado em 2 de setembro de 2019 às 12:30
- Atualizado há 6 anos
Uma adolescente de 13 anos morreu após ser picada por um escorpião em Ecoporanga, Região Noroeste do Estado. O caso aconteceu na última sexta (30), no distrito de Muritiba, zona rural do município. Geovana Rodrigues foi socorrida e levada a um hospital de Minas Gerais, onde ela morreu na madrugada deste domingo (1º).
Segundo informações da Secretaria de Vigilância Epidemiológica de Ecoporanga, Geovana foi picada pelo escorpião após vestir um short. O animal estava na roupa dela.
A adolescente foi levada a um hospital em Carlos Chagas, Minas Gerais, depois foi transferida para outro hospital, em Teófilo Otoni. No entanto, seu estado de saúde era gravíssimo e ela morreu no domingo.
Nesta segunda-feira (2), a Vigilância informou que vai entrar em contato com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, para entender melhor o caso.
Além disso, nesta terça-feira (03) uma equipe vai ao distrito onde Geovana morava para vistoriar o local e conversar com a família.
A Vigilância do município ainda explicou que o hospital de Ecoporanga possui o soro usado em casos de picadas de escorpiões.
De acordo com a secretaria, neste ano foram registrados 90 casos de picadas de escorpião em Ecoporanga. A morte de Geovana foi o primeiro óbito em decorrência disso.
COMOÇÃO NO ENTERRO
O corpo de Geovana foi enterrado na manhã desta segunda-feira (02), em um cemitério do distrito de Muritiba. Os moradores da região ficaram muito comovidos com sua morte. Ela morava na localidade com os pais e três irmãos, em um sítio que fica na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o