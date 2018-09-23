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acidente

Adolescente fica ferida em brinquedo de parque de diversão no ES

Vítima estava no brinquedo conhecido como 'Pandeiro'; mãe filmava a menina quando o acidente ocorreu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2018 às 22:37

Publicado em 22 de Setembro de 2018 às 22:37

O brinquedo que a menina estava quando se acidentou Crédito: TV Gazeta
Uma adolescente de 14 anos ficou ferida enquanto estava em um brinquedo de um parque de diversão em São Mateus, na região Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (19). A menina explicou que, ao tentar se segurar no brinquedo conhecido como "pandeiro", teve um corte no braço.
"Eu só sei que estava no brinquedo e, quando deram três rodadas, todo mundo segurou para não cair, mas, quando eu fui segurar, senti um baque no meu braço. Quando eu olhei, estava todo cortado e jorrando sangue. Desmaiei e não lembro de mais nada'", disse.
A mãe da adolescente, Adriana Barbosa contou sobre os momentos de desespero ao ver o estado da filha. "Eu estava filmando e só ouvi meu esposo dizendo :'Corre que machucou o braço da Alexia'. Eu vi o desespero dela e uma pessoa que estava ao lado no brinquedo tirou a camisa para tentar estancar o sangue. Meu esposo a tirou de lá e depois a ambulância a levou para o Hospital Roberto Silvares. O medico falou que foi um corte profundo e por pouco não pegou a artéria dela. Eu achei que iria perder a minha filha porque o sangue estava jorrado muito. Foi um momento desesperador", disse.
O presidente da Associação de Bartendes, Artesãos e Vendedores Ambulantes Mateenses (Abavam) Paulo Cesar Oliveira, responsável pela contratação do parque, disse que foi um incidente. "Foi um incidente, pois a Abravam tem o zelo de procurar o parque que mais trabalha na região, que era este", disse.
A administradora do Liber Park, Gorete Canejo informou que está prestando toda a assistência à família. "Eu não estava no momento, mas fui informada que quando estava parando o brinquedo, o operador apertou o botão para abrir a plataforma antes de parar totalmente e a menina machucou o braço. Infelizmente, o acidente aconteceu e estamos tomando todas as providências necessárias", informou.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o parque tinha liberação para atuar no local e estava com toda a documentação técnica em dia.
 

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