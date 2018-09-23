Adolescente fica ferida em brinquedo de parque de diversão no ES

Uma adolescente de 14 anos ficou ferida enquanto estava em um brinquedo de umem, na regiãodo. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (19). A menina explicou que, ao tentar se segurar noconhecido como "pandeiro", teve um corte no braço.

"Eu só sei que estava no brinquedo e, quando deram três rodadas, todo mundo segurou para não cair, mas, quando eu fui segurar, senti um baque no meu braço. Quando eu olhei, estava todo cortado e jorrando sangue. Desmaiei e não lembro de mais nada'", disse.

A mãe da adolescente, Adriana Barbosa contou sobre os momentos de desespero ao ver o estado da filha. "Eu estava filmando e só ouvi meu esposo dizendo :'Corre que machucou o braço da Alexia'. Eu vi o desespero dela e uma pessoa que estava ao lado no brinquedo tirou a camisa para tentar estancar o sangue. Meu esposo a tirou de lá e depois a ambulância a levou para o Hospital Roberto Silvares. O medico falou que foi um corte profundo e por pouco não pegou a artéria dela. Eu achei que iria perder a minha filha porque o sangue estava jorrado muito. Foi um momento desesperador", disse.