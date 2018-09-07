Adolescente desaparece após ser puxado pela correnteza em Barra do Riacho

Gabriel Sepulchro desapareceu após se desequilibrar e ser levado pela correnteza em Barra do Riacho Crédito: Divulgação/Facebook

Aracruz, região Norte do Estado. Um adolescente de 13 anos que brincava com os amigos perto do mar está desaparecido após se desequilibrar na areia e ser levado pela correnteza em Barra do Riacho, em, região Norte do Estado.

De acordo com a tia de Gabriel Sepulchro, Roberta Bertaso Sepulchro, o sobrinho brincava com três amigos na foz do rio, no local conhecido como boca da barra, onde há o encontro do rio com o mar, próximo à praia de Barra do Riacho, quando o acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (06).

"Após voltar de um desfile cívico, Gabriel foi brincar com os amigos de dar pirueta no ar, quando se desequilibrou e acabou caindo ali. Ele não sabe nadar e a correnteza ali no local é muito forte. Ontem o mar estava muito agitado também", disse.

A tia contou que ficou sabendo do acidente após um vizinho passar pelo local e entrar em contato com a família.

"Nós ficamos sabendo do acidente através de um vizinho, que ligou para meu pai para saber se o Gabriel estava em casa. Quando meu pai perguntou à minha mãe, e ela disse que não estava, entramos em desespero e fomos para o local. Lá, um amigo dele disse que tentou ajudá-lo, mas não conseguiu. Ele contou que Gabriel chegou a pedir socorro e dizendo 'Você é meu amigo, não me solta, não quero morrer'".

Roberta Sepulchro disse que a família está angustiada e relembrou que, quando era criança, também quase se afogou no local.

"Nós estamos muito angustiados com esse desaparecimento. Ele era um menino cheio de vida e, infelizmente, aconteceu essa fatalidade. Eu quando tinha 13 anos também quase fui levada pela correnteza no mesmo local, mas um vizinho pulou na água e me ajudou a sair", disse.

O Corpo de Bombeiros do município foi acionado e chegou a fazer buscas pelo local, mas o adolescente não foi encontrado. Na manhã desta sexta-feira (07), uma equipe de mergulho, de Vitória, retomou as buscas.

Em homenagem ao sobrinho, a tia publicou um poema dedicado a ele nas redes sociais.