Adolescente de 16 anos mata mulher dentro de apartamento em Linhares

Um adolescente suspeito de esfaquear uma mulher dentro do apartamento dela foi apreendido na manhã desta segunda-feira (10) em Linhares, no Norte do Estado.
A vítima Mariângela Riad Ferzali, de 43 anos, foi encontrada pela mãe morta com perfurações no pescoço, na sala do apartamento onde morava no Centro, no dia 24 de novembro.
De acordo com o delegado André Costa, após as investigações, a polícia identificou através de objetos encontrados na cena do crime, além de informações de testemunhas e imagens de câmeras de videomonitoramento, que o autor foi um menor de 16 anos, que não demonstrou arrependimento.
"Ao ser apreendido, ele confessou os fatos, relatou os episódios com tranquilidade e sem mostrar arrependimento. Explicou que se limpou, lavou a faca utilizada no crime e cobriu o corpo da vítima. Na cena no crime foi encontrado um maço de cigarro que pertencia a ele", informou.
Em depoimento, o menor, que morava em distrito Rio Quartel, disse que conheceu Mariângela Ferzali quando estava hospedado em um outro apartamento do prédio e que foi convidado para ter relações sexuais, mas, quando estavam no local, não entraram em consenso e ele a matou.
Porém, as investigações apuraram que o menor foi ao local para tentar estuprar e ameaçar a vítima. Para isso, ele levou uma faca dentro da bolsa e chegou a rasgar a roupa que ela vestia.
A arma utilizada no crime foi apreendida. A polícia pediu a internação do menor e obteve a autorização da Justiça.
O menor foi encaminhado para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) de Linhares.