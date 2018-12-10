Adolescente de 16 anos mata mulher dentro de apartamento em Linhares

Mãe encontra filha morta a facadas em Linhares Crédito: Érika Carvalho

Linhares, no Norte do Estado. Um adolescente suspeito de esfaquear uma mulher dentro do apartamento dela foi apreendido na manhã desta segunda-feira (10) em, no Norte do Estado.

morta com perfurações no pescoço, na sala do apartamento onde morava no Centro, no dia 24 de novembro. A vítima Mariângela Riad Ferzali, de 43 anos, foi encontrada pela mãeonde morava no Centro, no dia 24 de novembro.

De acordo com o delegado André Costa, após as investigações, a polícia identificou através de objetos encontrados na cena do crime, além de informações de testemunhas e imagens de câmeras de videomonitoramento, que o autor foi um menor de 16 anos, que não demonstrou arrependimento.

"Ao ser apreendido, ele confessou os fatos, relatou os episódios com tranquilidade e sem mostrar arrependimento. Explicou que se limpou, lavou a faca utilizada no crime e cobriu o corpo da vítima. Na cena no crime foi encontrado um maço de cigarro que pertencia a ele", informou.

Em depoimento, o menor, que morava em distrito Rio Quartel, disse que conheceu Mariângela Ferzali quando estava hospedado em um outro apartamento do prédio e que foi convidado para ter relações sexuais, mas, quando estavam no local, não entraram em consenso e ele a matou.

Porém, as investigações apuraram que o menor foi ao local para tentar estuprar e ameaçar a vítima. Para isso, ele levou uma faca dentro da bolsa e chegou a rasgar a roupa que ela vestia.

A arma utilizada no crime foi apreendida. A polícia pediu a internação do menor e obteve a autorização da Justiça.