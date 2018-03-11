Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estradas

Acidentes deixam quatro feridos durante a tarde em Linhares

Um deles envolveu uma moto e um carro na BR 101

Publicado em 11 de Março de 2018 às 19:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2018 às 19:32
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um acidente na tarde deste domingo (11), na BR 101, em Linhares, no Norte do Estado. Um carro e uma moto colidiram na altura do quilômetro 144, perímetro urbano do município. A PRF informou que uma vítima foi levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL).
ESTRADA DE REGÊNCIA
Ainda na tarde deste domingo, por volta de 16h30, na estrada de Regência, litoral de Linhares, um acidente deixou três pessoas feridas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o carro de passeio no qual as vítimas estavam com mais três ocupantes capotou no quilômetro 8, na altura da localidade de Perobas. Uma delas ficou presa às ferragens.
Sobre o capotamento, testemunhas disseram aos bombeiros que o motorista estava embriagado, perdeu o controle em uma curva e fugiu após o acidente. As três vítimas foram socorridas e levadas para um hospital da cidade. O Corpo de Bombeiros informou que, aparentemente, elas não corriam risco de morte.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados