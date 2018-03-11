Acidentes deixam quatro feridos durante a tarde em Linhares

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um acidente na tarde deste domingo (11), na BR 101, em Linhares, no Norte do Estado. Um carro e uma moto colidiram na altura do quilômetro 144, perímetro urbano do município. A PRF informou que uma vítima foi levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL).

ESTRADA DE REGÊNCIA

Ainda na tarde deste domingo, por volta de 16h30, na estrada de Regência, litoral de Linhares, um acidente deixou três pessoas feridas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o carro de passeio no qual as vítimas estavam com mais três ocupantes capotou no quilômetro 8, na altura da localidade de Perobas. Uma delas ficou presa às ferragens.