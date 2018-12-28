Acidente na BR 101 interdita parcialmente trecho em Pedro Canário

Uma colisão frontal envolvendo dois veículos interditou parcialmente o quilômetro 18, da BR 101, em Pedro Canário, região Norte do Estado, na noite desta quinta-feira (27).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a informação inicial é de que um dos condutores estaria embriagado.
A Eco101 afirma que uma pessoa foi atendida e encaminhada ao Hospital Menino Jesus. Já a outra vítima foi levada para o Hospital Meridional.
A interdição ocorreu na pista norte. O trânsito fluiu no sistema "pare e siga". Por volta das 21h30, a pista foi totalmente liberada.