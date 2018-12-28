Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Colisão frontal

Acidente na BR 101 interdita parcialmente trecho em Pedro Canário

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a informação inicial é de que um dos condutores estaria embriagado

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 23:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 23:43
Acidente em Pedro Canário Crédito: Divulgação | PRF
Uma colisão frontal envolvendo dois veículos interditou parcialmente o quilômetro 18, da BR 101, em Pedro Canário, região Norte do Estado, na noite desta quinta-feira (27).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a informação inicial é de que um dos condutores estaria embriagado.
A Eco101 afirma que uma pessoa foi atendida e encaminhada ao Hospital Menino Jesus. Já a outra vítima foi levada para o Hospital Meridional.
A interdição ocorreu na pista norte. O trânsito fluiu no sistema "pare e siga". Por volta das 21h30, a pista foi totalmente liberada. 
> Motociclista morre após acidente na Avenida Carlos Lindenberg
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Milton Jung apresenta programa direto do ES
Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Mílton Jung apresenta programa direto do ES
Imagem de destaque
Palantir: por que o crescimento do poder global da empresa de IA causa preocupação?
Imagem de destaque
Augusto Cury diz que, se eleito presidente, pode acabar com a fome mundial e mediar guerra de Putin e Zelensky: 'Sou especialista em pacificação'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados