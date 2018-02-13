Acidente na BR 101 em São Mateus deixa motorista gravemente ferido

Um motorista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na BR 101, em São Mateus, Norte do Estado, no início da manhã desta terça-feira (13). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele colidiu o carro, um Volkswagen Gol, na traseira de um caminhão Scania.
O acidente aconteceu por volta das 6 horas, no quilômetro 61, trevo do bairro Litorâneo. A PRF informou que o condutor foi socorrido com lesões graves pela Eco 101, concessionária que administra a rodovia. A família informou depois à polícia que ele passava bem.
Os veículos seguiam no sentido Conceição da Barra - São Mateus. O motorista da Scania não se feriu. A pista não precisou ser interditada.