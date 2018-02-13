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São Mateus

Acidente na BR 101 em São Mateus deixa motorista gravemente ferido

O acidente aconteceu por volta das 6 horas, no quilômetro 61, trevo do bairro Litorâneo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2018 às 20:48

Publicado em 13 de Fevereiro de 2018 às 20:48

Motorista é socorrido com ferimentos graves após acidente na BR 101 em São Mateus Crédito: PRF
Um motorista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na BR 101, em São Mateus, Norte do Estado, no início da manhã desta terça-feira (13). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele colidiu o carro, um Volkswagen Gol, na traseira de um caminhão Scania.
O acidente aconteceu por volta das 6 horas, no quilômetro 61, trevo do bairro Litorâneo. A PRF informou que o condutor foi socorrido com lesões graves pela Eco 101, concessionária que administra a rodovia. A família informou depois à polícia que ele passava bem.
Os veículos seguiam no sentido Conceição da Barra - São Mateus. O motorista da Scania não se feriu. A pista não precisou ser interditada.

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