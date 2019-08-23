Acidente mata duas pessoas na ES 137, em São Domingos do Norte

Duas pessoas morreram em um grave acidente na rodovia ES 137 durante a manhã desta sexta-feira (23). A batida entre dois carros de passeio aconteceu por volta das 11h, na altura do km 175, no município de São Domingos do Norte, no Noroeste do Estado. As vítimas são Wandy Volz, de 64 anos, e Marcelo André Guerra, de 49 anos.
De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, um pneu do veículo branco teria estourado e feito com que Marcelo perdesse o controle da direção e invadisse a contramão. Consequentemente, Wandy, que dirigia o vermelho no sentido Sul da rodovia, não conseguiu parar e acabou batendo de frente na lateral do outro carro.
Para atender inicialmente a ocorrência que vitimou os dois condutores foi necessário o bloqueio parcial da ES 137. Depois, com a chegada da perícia da Polícia Civil, a estrada ficou totalmente interditada por aproximadamente 1h, até por volta das 15h40, quando o tráfego no local foi normalizado.
Por meio de nota, a PC informou que os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
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