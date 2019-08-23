Acidente mata duas pessoas na ES 137, em São Domingos do Norte

Duas pessoas morreram em um grave acidente na rodoviadurante a manhã desta sexta-feira (23). A batida entre dois carros de passeio aconteceu por volta das 11h, na altura do km 175, no município de São Domingos do Norte, nodo Estado. As vítimas são Wandy Volz, de 64 anos, e Marcelo André Guerra, de 49 anos.