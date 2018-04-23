Acidente mata duas pessoas e deixa outras duas feridas em Aracruz Crédito: Rodrigo Barbosa

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente ocorrido na ES 257, em Aracruz, Norte do Estado, na noite deste domingo (22). O veículo das vítimas colidiu na roda de uma carreta de eucalipto. Entre as vítimas estão duas crianças.

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), uma mulher e uma criança foram retiradas das ferragens e atendidas no local pelo Corpo de Bombeiros. Elas foram encaminhadas pela ambulância do município e por uma equipe de resgate dos Bombeiros para um hospital da cidade. As vítimas, de acordo com a Sesp, apresentavam ferimentos parciais leves e agudos, entre eles, suspeitas de fraturas.

Os outros dois ocupantes do veículo eram um homem e outra criança, que não resistiram e morreram no local. Os corpos foram recolhidos pela perícia.