Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ES 257

Acidente mata duas pessoas e deixa outras duas feridas em Aracruz

O veículo das vítimas colidiu na roda de uma carreta de eucalipto. Entre as vítimas estão duas crianças

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 15:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 15:30
Acidente mata duas pessoas e deixa outras duas feridas em Aracruz Crédito: Rodrigo Barbosa
Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente ocorrido na ES 257, em Aracruz, Norte do Estado, na noite deste domingo (22). O veículo das vítimas colidiu na roda de uma carreta de eucalipto. Entre as vítimas estão duas crianças.
Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), uma mulher e uma criança foram retiradas das ferragens e atendidas no local pelo Corpo de Bombeiros. Elas foram encaminhadas pela ambulância do município e por uma equipe de resgate dos Bombeiros para um hospital da cidade. As vítimas, de acordo com a Sesp, apresentavam ferimentos parciais leves e agudos, entre eles, suspeitas de fraturas.
Os outros dois ocupantes do veículo eram um homem e outra criança, que não resistiram e morreram no local. Os corpos foram recolhidos pela perícia.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades
Imagem de destaque
Como Oscar Schmidt liderou a conquista do Brasil contra os EUA no Pan de 1987: 'O dia em que nosso time esqueceu da palavra impossível'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados