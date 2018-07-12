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Acidente grave deixa pelo menos um morto na BR 101 em Aracruz

Um homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Linhares; outras duas pessoas saíram ilesas

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 21:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 21:38
Acidente grave deixa pelo menos um morto na BR 101 em Aracruz Crédito: Reprodução
Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um grave acidente envolvendo uma Topic, um Doblo e uma Fiorino, no quilômetro 181 da BR 101, em Guaraná, distrito de Aracruz, na região Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (11).
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, um homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Linhares. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Outras duas pessoas saíram ilesas.
Equipes da Eco101 estiveram no local para acompanhar o ocorrido. Devido ao acidente, o trânsito operou em sistema pare e siga. Às 20h50, as pistas foram liberadas.

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