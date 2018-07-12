Acidente grave deixa pelo menos um morto na BR 101 em Aracruz Crédito: Reprodução

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um grave acidente envolvendo uma Topic, um Doblo e uma Fiorino, no quilômetro 181 da BR 101, em Guaraná, distrito de Aracruz, na região Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (11).

De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, um homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Linhares. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Outras duas pessoas saíram ilesas.